Æ£ËÜÈþµ®¡¢¼¡½÷¤Î¡Ö¥é¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¼ê»æ¡×¤Ë¥Õ¥¡¥óÎÞ¡Ö¥·¡¼¥ë¤â´Þ¤á¡¢µã¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¥¦¥ë¥¦¥ë¤·¤Á¤ã¤¦¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡È¤ª¼ê»æ¡É¤Ë°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡£±£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¼¡½÷¤«¤é¥é¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¼ê»æ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡¡¤È¤Æ¤â°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ª¼ê»æ¤Ç¤¹¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿£µºÐ¤Î°¦Ì¼¤«¤é¤Î¼ê»æ¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö£É¡¡£Ì£Ï£Ö£Å¡¡£ù£ï£õ¡×¤ä¡Ö£ô£è£å£î£ë¡¡£ù£ï£õ¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÊ¸ÌÌ¤È¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¥Þ¥Þ¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¦¥ë¥¦¥ë¤·¤Á¤ã¤¦¡Ä¡×¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥Þ¥ÞÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¤ª¼ê»æ¤Ç¡¢Æü¡¹´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¥·¡¼¥ë¤â´Þ¤á¡¢µã¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¦´¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï£²£°£°£¹Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤È·ëº§¡££±£²Ç¯£³·î¤ËÄ¹ÃË¡¢£±£µÇ¯£¸·î¤ËÄ¹½÷¡¢£²£°Ç¯£±·î¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£