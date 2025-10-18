¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ç¡Ö¶ÌÌÚ¼óÁê°Æ¡×¤Ø¤Î´¶ÁÛÅÇÏª¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Áû¤®¤¹¤®¡£»ä¤ÏÎäÀÅ¤Ç¤¹¡×
¡¡£±£¸ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼£Ì£É£Ö£Å¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¥¸¥°¥¶¥°¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸áÁ°£±£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Ï¢Î©Æþ¤ê¤ò´Þ¤á¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤ò½ä¤ê¡¢°Ý¿·¤¬¼Â¸½¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤ÏÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¸åÇ¤¤ò·è¤á¤ë¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò½ä¤ê¡ÖÌîÅÞÂ¦¤ÎÏ¢·È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤³¤ì°Ê¾åÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¼ºÎé¤ËÅö¤¿¤ë¡×¤È¤·¡¢Î©·ûÌ±¼ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÎ¾ÅÞ¤È¤Î¼óÁê¸õÊä°ìËÜ²½¤ò½ä¤ë¶¨µÄ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¹Í¤¨¤Ç¼«Ì±¤È¹ç°Õ¤¹¤ì¤Ð¼«Ì±¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â»Ô»á¤¬¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬¥ê¥â¡¼¥ÈÀ¸½Ð±é¡££Í£Ã¤ÎÇÐÍ¥¡¦¾®ß·À¬±Ù¤«¤é¡Ö¶ÌÌÚ¼óÁê°Æ¤¬°ì¿ÍÊâ¤¤·¤Æ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¥Õ¥ê¥Ã¥×¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¾Ð´é¤Ç¹ÎÄê¡£
¡¡¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Áû¤®¤¹¤®¡×¤È¡Ö¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ËÀ¹¤ê¾å¤²²á¤®¡£»ä¤ÏÎäÀÅ¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤¿¼«É®¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò¼ê¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ö¤¿¤À¡¢º£²ó¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤µ¤ó¤¬ËÜÍè¤Ê¤é¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ÎÅÞ¼ó¡¦ÌîÅÄ¤µ¤ó¤òÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Þ¤È¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»ä¤ä¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î¡ËÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤ò¸õÊä¼Ô¤Ë¤¢¤²¤Æ¡¢ÌîÅÞÅý°ì¤Î¸õÊä¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ëÎ©·û¡¢¹ñÌ±¡¢°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òº£²ó¡¢£³¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï»ä¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤Î·ëÏÀ¤Ï¡¢º£¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤Ê¤É¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ã¤¦¤Î¤ÇÏ¢Î©¹½ÁÛ¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡£¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î©·û¤Ï£±£°Ç¯Á°¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£