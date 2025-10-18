£ÇÂçºå¡¡£µ¼ºÅÀ»´ÇÔ¡¡¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥àÆþ¾ì¼Ô¿ô£µ£°Ëü¿ÍÆÍÇË¤Î¥¯¥é¥ÖºÇÂ¿µÏ¿¹¹¿·¤â¸«¤»¾ì¤Ê¤·
¡¡¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¡¢£ÇÂçºå£°¡Ý£µÇð¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡£ÇÂçºå¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç£µ¼ºÅÀ¤Î»´ÇÔ¡£»ÃÄê£²°Ì¤ÎÇð¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï£±£³¤Ë³«¤¡¢£²°Ì°Ê¾å¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£Çð¤Ï¼ó°Ì¼¯Åç¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò£³¤Ë½Ì¤á¡¢»Ä¤ê£´»î¹ç¤Ç¤ÎµÕÅ¾£Ö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡£ÇÂçºå¤ÏÁ°È¾£·Ê¬¤ËÇð£Í£Æ¾®Àô¤ËÁá¡¹¤ÈÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµö¤¹¤È¡¢Á°È¾¤Ï¥·¥å¡¼¥È£±ËÜ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ£³¼ºÅÀ¡£¸åÈ¾¤âÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î£µ¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡££Æ£×ËþÅÄ¤Ï¡Ö¼ÂÎÏÄÌ¤ê¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÁê¼ê¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´°ÇÔ¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â£³Ëü£²£¸£²¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥àÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î£µ£°Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¸åÈ¾ÅÓÃæ¤Ë¤Ï¤½¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë°ìÊýÅª¤ÊÆâÍÆ¤«¤é¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Ê¨¤¯¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£