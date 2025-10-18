¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛËÅÄÍµÂç¡¢°µ´¬¥ª¡¼¥é¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÀ©¤¹¡¡»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÂ¤Ö¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤ÎËÅÄÍµÂç¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û°µÅÝÅª¥ª¡¼¥é¡ª¤µ¤¹¤¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤¹¤ëËÅÄÍµÂç
¡¡ËÅÄ¤Ï¡ÖSPECIAL FASHION SHOW4¡×Æâ¡ÖMEN¡ÇS NON-NO Special Stage¡×¤Î¥é¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢Æ²¡¹¤È¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£°µ´¬¤Î¥ª¡¼¥é¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤òÌ³¤á¤ë»³Î¤Î¼ÂÀ¤Ï¡¢ËÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡ØMEN¡ÇS NON-NO¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤é¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÂ¤Ö¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡×¤È¶²¤ì¤ª¤Î¤Î¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
