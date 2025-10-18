¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡Û¸µ²£¹Ë¤òÁÄÉã¤Ë»ý¤Ä¥á¥ó¥Î¥ó¥â¥Ç¥ë¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ê¤Ó¤«¤»¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡¡ÆÈÆÃ¤Ê¥ª¡¼¥éÊü¤Ä
¡¡¸µ²£¹Ë¡¦»°½Å¥Î³¤¤òÁÄÉã¤Ë»ý¤ÄÍòæÆ¿¿¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤¹¤Æ¤¡ªÍ£°ìÌµÆó¤Î¸ÄÀ¤òÊü¤ÄÍòæÆ¿¿
¡¡Íò¤Ï¡ÖSPECIAL FASHION SHOW4¡×Æâ¡ÖMEN¡ÇS NON-NO Special Stage¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò¤«¤ÃÊâ¤·¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
