¡¡¡þ´ØÀ¾³ØÀ¸Ìîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°¡¡Âè7Àá1²óÀï¡¡Î©Ì¿Âç¡¡6¡½2¡¡Æ±Âç¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡¤ï¤«¤µ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔ¡Ë
¡¡Î©Ì¿Âç¤¬Àè¾¡¤·¡¢2019Ç¯½Õ°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò·ü¤±¤¿¡£4ÅÀÍ¥Àª¤Î8²ó¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¼ãÅÄÉô·ò°ìÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Î¼¡ÃË¡¦¼ãÅÄÉôÃ£À¸¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¡£9·î7Æü¤Î´ØÂçÀï¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿1¥á¡¼¥È¥ë88¤ÎÂç·¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò1°ÂÂÇ¡¢3Ã¥»°¿¶¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ÇºÇ¸å¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°¤º¤Ä¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤·¤¿¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤ÎÍÇÏ²Àµ×¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÏÆ±´ü¤Ç¡¢Íè½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¸À¤¦¤Î¤â¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤¯¤é¤¤¹â¤«¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤éÈ´¤«¤¹µ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©Ì¿Âç¤Ïº£Àá¤ÎÆ±ÂçÀï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢¾¡¤ÁÅÀ5¤Î´°Á´Í¥¾¡¡£¾¡¤ÁÅÀ¤òÍî¤È¤¹¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËÁ´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¶áÂç¤È¾¡¤ÁÅÀ4¤ÇÊÂ¤Ó¡¢¾¡Î¨¤Ç¾å²ó¤ë¶áÂç¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£19Æü¤Ï»î¹ç¤¬¤Ê¤¯¡¢2²óÀï¤Ï20Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£