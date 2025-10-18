·²ÇÏ¡¦¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¥¯¥ÞÈï³²Áê¼¡¤°¡¡¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿76ºÐ½÷À¤â¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤±¤¬¡¡º¸¼ª¤Ê¤É¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤ë
¸á¸å4»þ¤¹¤®¡¢·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿76ºÐ¤Î½÷À¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¤Ï¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¤Ë¤â¡¢¥¥Î¥³¼í¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿64ºÐ¤ÎÃËÀ¤â¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å4»þ¤¹¤®¡¢·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¹âÆü¸þ¤Ç¡Ö¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ïº¸¼ª¤Ê¤É¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÂÅÄ»Ô¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¤Ë¤â¡¢±©¾ì¤Ç64ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¼«Âð¶á¤¯¤Ç¥¥Î¥³¼í¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ìÆ¬¤äÉ¡¡¢¤¢¤´¤òÄÞ¤Ç¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¡¢½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£·î13Æü¤Ë¤Ï¡¢²¼ÄÅ¤Ç»¶ÊâÃæ¤Î¹âÎð¤ÎÉ×ÉØ¤¬¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ2Æ¬¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼þÊÕ¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
