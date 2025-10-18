²ÆÈÁ¡¡10Âå¤Ç½Ð²ñ¤¤¡Ö°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¿ÆÍ§¤ÎÇÐÍ¥¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤Æ¡ÄÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÀ¨¤¤Âº·É¡×
¡¡½÷Í¥¤Î²ÆÈÁ¡Ê34¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£10Âå¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¿¿ÆÍ§¤À¤È¤¤¤¦Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÇÐÍ¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤Ï²ÆÈÁ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ10Âå¤Îº¢¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤À¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤ò¼èºà¡£ÃçÌî¤Ï²ÆÈÁ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö»þ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÈÀ¨¤¯¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ç¡¢·ë¹½¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤ì¤Ë¡¢²ÆÈÁ¤â¡Ö¤¢¤¢¡¢²ÆÈÁ¤Îº¿¹ñ»þÂå¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÂÀ²ì¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Î»þ¤¬¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢²ÆÈÁ¤¬¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤«¤é¤è¤êÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¡£²ÆÈÁ¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢¤º¤Ã¤È¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡£¤½¤Î¸å¤Ë±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¤Ð¤¤¤ä¤ó¤»¡ª»ä¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ£¥öÃ«¤¬¡ÖÂÀ²ì·¯¤¬¼Çµï¤Î»ÅÊý¡¢¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¤«¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯¤Æ¡È²¶¤Ï²ÆÈÁ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢²ÆÈÁ¤â¡Ö»ä¤¬ÂÀ²ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤è¡£¤Ç¤â¡¢ÂÀ²ì¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÀ¨¤¤Âº·É¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²ÆÈÁ¤Ï¡ÖÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¿È¶á¤Ë°ì½ï¤ËÀï¤¨¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡Ê»×¤¦¡Ë¡×¡£
¡¡ÂÀ²ì¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢²ÆÈÁ¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢²ÆÈÁ¤â¡Ö¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«Æ±»Ö¤È¤â°ã¤¦¤·¡¢10Âå¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡×¡£
¡¡°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ä¤¤Ì´¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢²ÆÈÁ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤ó¤«Ç®¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢Ëè²ó¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£