Ï·¿Í¥Û¡¼¥àÆþ½ê¼Ô35¿Í¤ËÌµÃÇ¤Ç¡ÖÉÔºß¼ÔÅêÉ¼¡×¤«¡¡±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¸µ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤éÃË½÷3¿Í¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡¡¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¡¡º£Ç¯7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó
º£Ç¯7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ÇÂçºåÉÜÆâ¤Ë¤¢¤ëÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÆþ½ê¼Ô35¿Í¤ËÌµÃÇ¤Ç¡ÖÉÔºß¼ÔÅêÉ¼¡×¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¸µ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤é3¿Í¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Ë¤¢¤ëÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¸µ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤éÃË½÷3¿Í¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3¿Í¤Ïº£Ç¯7·î¡¢ÂçºåÉÜÈ¬Èø»Ô¤ÈÀôÂçÄÅ»Ô¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»²±¡Áª¤Î¡ÖÉÔºß¼ÔÅêÉ¼¡×¤Ç¡¢50Âå¤«¤é90Âå¤Þ¤Ç¤ÎÆþ½ê¼Ô¤¢¤ï¤»¤Æ35¿ÍÊ¬¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ËÌµÃÇ¤ÇÆÃÄê¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òµÆþ¤·¤ÆÅêÉ¼¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢È¬Èø»Ô¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï¡ÖÉÔºß¼ÔÅêÉ¼¡×¤Î´ÉÍý¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï3¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£