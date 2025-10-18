ËÌ¸ý¿º²Ö¤¬¹Í°Æ¡¢¤ä¤êÅê¤²¶µ¼¼¡¡Ãæ¹âÀ¸¤Ë¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê»ØÆ³
¡¡Î¦¾å½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÇÆ¼Ô¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡ÊJAL¡Ë¤¬18Æü¡¢Àîºê»Ô¤ÎÅù¡¹ÎÏÊä½õ¶¥µ»¾ì¤Ç¤ä¤êÅê¤²¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¤Ï¤ë¤«¤Ê¤ë¶µ¼¼¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£¼«¤é¹Í°Æ¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤Ç¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Ë¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤Ç»ØÆ³¤·¡Ö²¿¤«»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡£¾¯¤·¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤òÌä¤ï¤º¤ËÊç½¸¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡¢´ðËÜÆ°ºî¤«¤éÅÁ¼ø¤·¡Ö¤ä¤êÅê¤²¤¬°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ½Ð¾ìÁª¼ê¤é¤â»²²Ã¤·¤¿¹â¹»À¸¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡Ö»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤¬¡¢¾Ã²½¤·¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È´ê¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£