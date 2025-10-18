¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛME¡§I¤¬SHIZUKU¤Î³èÆ°µÙ»ßÈ¯É½¸å½é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡£·¿Í¤Ç£µ¶ÊÈäÏª
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ME¡§I¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
15Æü¤Ëµ¬Ìó°ãÈ¿¤ÇSHIZUKU¤Î³èÆ°µÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ÊÁ°¤è¤ê¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤Ç³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÎCOCORO¡¢RAN¤Ë²Ã¤¨¤ÆKOKONA¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï7¿Í¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤òÍá¤Ó¡¢YouTube¤Ç¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸²ó¿ô¤¬3300Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¶Ê¡ÖClick¡×¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖTHIS IS ME¡§I¡×¤Ê¤É·×5¶Ê¤ò¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼MOMONA¤Ï¡Öº£¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÁ´ÎÏ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£½ª»Ï¾Ð´é¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤¿¡£