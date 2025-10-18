¡Ö»ä¤È¿ÆÍ§¡×à¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼á¿Æ»Ò¤ÎàºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡ÖºÇ¹â¤À¤Í¡ª¡×¡ÖÎÉ¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤ï¤¡¡×¡Ö½Â¥Ã¡ª¡×¤ÎÀ¼¡¡
Âç¸æ½êÇÐÍ¥2¿Í¤Î¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤ËÈ¿¶Á
¡¡¶¦¤Ë80ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿2¿Í¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÇÐÍ¥¤¬¡¢½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Îà¥â¥Î¥¯¥í2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·À¤³¦Ãæ¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖMe and the bestie(»ä¤È¿ÆÍ§)¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î(85)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í(82)¡£2¿Í¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMONCLER(¥â¥ó¥¯¥ì¡¼¥ë)¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¹ðÍÑ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼ PART¶¡×(1974Ç¯)¤ä¡Ö¥Ò¡¼¥È¡×(95Ç¯)¡Ö¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡×(2019Ç¯)¤Ê¤É¤Î±Ç²èºîÉÊ¤Ç¶¦±é(¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¶¤Ï¿Æ»ÒÌò¤À¤¬°Û¤Ê¤ë»þÂåÀßÄê¤Î¤¿¤áÄ¾ÀÜ¤Î¶¦±é¤ÏÌµ¤·)¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò½Å¤Í¤¿2¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬ÅÁ¤ï¤ëÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤âÎÉ¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤ï¤¡¡×¡ÖºÇ¹â¤À¤Í¡ª¡×¡Ö½Â¥Ã¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡×¡ÖÉã¤ÈÂ©»Ò¥ô¥£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£