¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Þ¤¿¤â»ý¤Á±Û¤·¡¡¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¤âÅê²õ¤ÇÂçÎÌ9¼ºÅÀ¡Ä¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë¤Ï2È¯¤ò¸¥¾å
¡¡¢¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè4Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡½9ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê18Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÂçÇÔ¤òµÊ¤·¡¢CSÆÍÇË¤Ï¤Þ¤¿¤â»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢2»à°ìÎÝ¤«¤é4ÈÖÃæÂ¼¹¸¤¬ÆüËÜ¥Ï¥àËÌ»³ÏË´ð¤«¤é±¦ÍãÀþ¤ØÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¹¬Àè¤è¤¯1ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×¤Ï1¡¢2²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î3²óÉ½¤Ë1»à°ìÎÝ¤«¤é»³åÑ½¨¤Ëº¸Ãæ´Ö¤ØÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òµö¤·Æ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë1»à»°ÎÝ¤«¤é¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë¾¡¤Á±Û¤·2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢Â³¤¯·´»ÊÍµÌé¤ËÆóÎÝÂÇ¡¢À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Ë±¦Á°ÂÇ¤È4Ï¢Â³Ä¹Ã»ÂÇ¤òµö¤·¤³¤³¤Ç¹ßÈÄ¡£¤³¤Î²ó°ìµó4ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÏÄ¾¸å¤Î3²óÎ¢¤ËÌîÂ¼Í¦¤¬±¦Íã¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ø¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¤¹¤°¤Ë2ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢4²óÉ½¤Ë¾¾ËÜÀ²¤¬¿åÃ«½Ö¤Ë±¦Íã¥Ý¡¼¥ëÄ¾·â¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¥ê¡¼¥É¤ò4ÅÀ¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿¡£Â³¤¯5²óÉ½¤Ë¤Ï3ÈÖ¼ê¤Î°ËÆ£Í¥Êå¤â1»à¤«¤éÏ¢Â³Ä¹ÂÇ¤òÍá¤Ó7ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï5²óÎ¢¤ËÌøÄ®Ã£¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢7²óÉ½¤Ë¤Ï5ÈÖ¼ê¤Î¾åÃãÃ«Âç²Ï¤¬¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë2¥é¥ó¤òÍá¤Ó9ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤«¤é2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤á¤Æ3¾¡¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢17Æü¤ÎÂè3Àï¤ËÂ³¤¯Ï¢ÇÔ¤Ë¤è¤êCSÆÍÇË¤Ï2ÆüÂ³¤±¤Æ»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£