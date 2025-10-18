¡Ö·è¤á»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÌÂ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡¡»³²¼ÈþÌ´Í¤¬º£µ¨¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤ËÊÂ¤Ö¡Ø77¡Ù
¡ãBMW½÷»ÒÁª¼ê¸¢¡¡3ÆüÌÜ¡þ18Æü¡þ¥Ñ¥¤¥ó¥Ó¡¼¥ÁGL¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡þ6785¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äº£µ¨¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¤Ï¡Ö69.97¡×¤Ç¥Ä¥¢¡¼5°Ì¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¾å°Ì¤òÁö¤ë¡ÈÀºÌ©µ¡³£¡É¤Î»õ¼Ö¤¬¶¸¤Ã¤¿¡£»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦8¥Ü¥®¡¼¤È¿¶¤ë¤ï¤º¡¢¡ÖÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤ËÊÂ¤Ö¡¢º£µ¨¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¡Ö77¡×¡£¥È¡¼¥¿¥ë5¥¢¥ó¥À¡¼¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¡¢½ç°Ì¤Ï6°Ì¤«¤é43°Ì¤Þ¤Ç¸åÂà¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡¡¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ï¹âµé¼Ö¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤
2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤¿3ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤¬Àè¹Ô¡£¤À¤¬¡¢6ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤Î¥Ü¥®¡¼¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥ê¥º¥à¤òÊø¤·¤¿¡£6ÈÖ¡¢7ÈÖ¤Ç¤Ï¤È¤â¤Ë60¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤¬½³¤é¤ì¡¢8ÈÖ¤â1¥á¡¼¥È¥ë¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÃ»¤¤¥Ñ¥Ã¥È¤ò³°¤·¤Æ¡¢Î®¤ì¤è¤¯¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¸åÈ¾¤â5¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤·¤¿¡£5ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¤Ï1.5¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤¬¥«¥Ã¥×¤Î¤ï¤º¤«º¸¤òÈ´¤±¤¿¡£¡Ö·è¤á¤¿¤È¤³¤í¤ËÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É÷¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢É÷¤ÎÆÉ¤ß¤è¤ê¤Ï¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤ÎÌäÂê¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¡£¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï14¥Û¡¼¥ëÃæ11¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤ò¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤Ï11²ó¡Ê61¡ó¡Ë¤ÈÄã²¼¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ïº¸±¦¤Ë»¶¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é´ó¤»¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ñ¥Ã¥È¿ô¤Ï33²ó¡£¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¤Î¶¯É÷²¼¤Ç¡¢¡È¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¡É¤¬¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¡Ê½¤ÀµË¡¤Ï¡Ë¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·è¤á»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¯¤·ÌÂ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤«¤Ê¡×¡£µ¤¾æ¤Ë°ìÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÆü¤Ø¤ÎÉâ¾å¤Î¥«¥®¤òÃµ¤¹¡£ºÇ½ª18ÈÖ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡Ö¤¢¤·¤¿¤¤¤¤Î®¤ì¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£1ÂÇ¤Ç¤â¿¤Ð¤»¤ë¥´¥ë¥Õ¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£Îý½¬¤ÎÃî¤â¤³¤ÎÆü¤Ð¤«¤ê¤Ï¤¹¤°¤Ëµ¢½É¡£¤Þ¤º¤ÏÎä¤¨¤¿ÂÎ¤ò²¹¤á¤Æ¡¢Æ¬¤È¿´¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë
