¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ÇÍÂ¼ÃÒ·Ã¤é½÷»Ò¥×¥í¤¬¿¿·õ¾¡Éé¡¡Í½ÁÛ°Ê¾å¤Î´ÑµÒ¤Ë´¿´î¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¡Ä¡×
¡ã¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡2ÆüÌÜ¡þ18Æü¡þ¿þÌî¥«¥ó¥Ä¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¡þ6986¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï2022Ç¯¤«¤é½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤è¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï½÷»Ò¤Î¥·¥Ë¥¢¥×¥í¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï30ºÐ°Ê¾å45ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷»Ò¥×¥í¤Ë¤è¤ë¥Ú¥¢Àï¡ÖLADYGO CUP¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÍÂ¼ÃÒ·Ã¡¢º´Çì»°µ®¡¢¸¶¹¾Î¤ºÚ¡¢µÜÎ¤Èþ¹á¡¢ÀÄ»³²Ã¿¥¡¢Âç¹¾¹á¿¥¤Î6¿Í¤¬»²Àï¤·¤¿¡£
¡ÚÂç²ñ¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¡Ûº´Çì»°µ®¤¬¥¤¡¼¥°¥ëÄù¤á¤Ë¥Ð¥ó¥¶¡¼¥¤¡ª
¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ï18Æü¡Á19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¶¥µ»¡£Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢1¥¤¡¼¥°¥ë¡¦4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö68¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿µÜÎ¤¤¬4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¡£3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤Ëº´Çì¡¢¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¤Ë¸¶¡¢ÀÄ»³¡¢ÍÂ¼¡¢1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦6°Ì¤ËÂç¹¾¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£LADYGO CUPÈ¯µ¯¿Í¤ÎÍÂ¼¤È¸¶¤Ï¡¢µÜÎ¤¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÍÂ¼¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹¾Î¤ºÚ¤ÈÈþ¹á¤Á¤ã¤ó¤È²ó¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¾å¼ê¤¤¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À·òºß¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿ÀïÍ§¤¿¤Á¤È¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¹âÍÈ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£LADYGO CUP¤Ï2¿Í1ÁÈ¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹Àï¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¸Ä¿ÍÀï¤À¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¡Ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬¡Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤Ï¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¡£¡Ö¡Ê»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ï¡Ëµ¤³Ú¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÈÆ±¤¸¶ÛÄ¥´¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¡Êµ¤»ý¤Á¤¬¡ËÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢É½¾ð¤Ë¤Ï½¼¼Â´¶¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤é¹çÆ±¤ÇÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÇÇ°´ê¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÂ¾¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ²¿¤«¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¤µ¤ó¤«¤é¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£LADYGO CUP¤Ç¤Ï°ìÈÌ±Ä¶È¤Î¥³¡¼¥¹¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È»ÅÍÍ¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â»É·ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¡Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥³¡¼¥¹¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤Æ¸«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃË»Ò¤ÎÊý¡¹¤¬»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ°¤ÎÁÈ¤Ç²ó¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦´Ä¶¤ÇËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ø¤ÎÃµµá¿´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤Î18¥Û¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥Ä¥¢¡¼¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÃË»Ò¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²û¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»É·ã¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¥·¥Ë¥¢¤ß¤¿¤¤¤ËÄ¹Ç¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬³èÌö¤¹¤ë¾ì¤¬Íß¤·¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤ÆLADYGO CUP¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¤ÎÊý¡¹¤¬¤³¤¦¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¤¹¤´¤¯»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤ÎµÜÎ¤¤È¤Ï4ÂÇº¹¡£¡Ö¸åÈ¾¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ü¥®¡¼¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤Ç½ª¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£4ÂÇº¹¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¹¤Ï¹¶¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡2ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
Ê¿¶Ñ300y¤Î54ºÐ¡¦·óËÜµ®»Ê¤¬¾å°ÌÈ¯¿Ê¡¡¡Ø67¡Ù¤âµÕµå¤Ë¶ìÀï¡ÖÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ë¿Í¤Ï¶Ê¤¬¤ë¤È¥À¥á¡×
Æ£ÅÄ´²Ç·¤Î55ºÐ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡È¿ÍÀ¸ÉÕÏ¿µ¡É
¥·¥Ö¥³½Ð¾ì¡ª¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
ÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ï18Æü¡Á19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¶¥µ»¡£Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢1¥¤¡¼¥°¥ë¡¦4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö68¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿µÜÎ¤¤¬4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¡£3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤Ëº´Çì¡¢¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¤Ë¸¶¡¢ÀÄ»³¡¢ÍÂ¼¡¢1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦6°Ì¤ËÂç¹¾¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£LADYGO CUPÈ¯µ¯¿Í¤ÎÍÂ¼¤È¸¶¤Ï¡¢µÜÎ¤¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÍÂ¼¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹¾Î¤ºÚ¤ÈÈþ¹á¤Á¤ã¤ó¤È²ó¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¾å¼ê¤¤¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À·òºß¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿ÀïÍ§¤¿¤Á¤È¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¹âÍÈ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£LADYGO CUP¤Ï2¿Í1ÁÈ¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹Àï¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¸Ä¿ÍÀï¤À¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¡Ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬¡Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤Ï¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¡£¡Ö¡Ê»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ï¡Ëµ¤³Ú¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÈÆ±¤¸¶ÛÄ¥´¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¡Êµ¤»ý¤Á¤¬¡ËÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢É½¾ð¤Ë¤Ï½¼¼Â´¶¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤é¹çÆ±¤ÇÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÇÇ°´ê¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÂ¾¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ²¿¤«¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¤µ¤ó¤«¤é¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£LADYGO CUP¤Ç¤Ï°ìÈÌ±Ä¶È¤Î¥³¡¼¥¹¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È»ÅÍÍ¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â»É·ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¡Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥³¡¼¥¹¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤Æ¸«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃË»Ò¤ÎÊý¡¹¤¬»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ°¤ÎÁÈ¤Ç²ó¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦´Ä¶¤ÇËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ø¤ÎÃµµá¿´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤Î18¥Û¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥Ä¥¢¡¼¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÃË»Ò¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²û¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»É·ã¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¥·¥Ë¥¢¤ß¤¿¤¤¤ËÄ¹Ç¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬³èÌö¤¹¤ë¾ì¤¬Íß¤·¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤ÆLADYGO CUP¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¤ÎÊý¡¹¤¬¤³¤¦¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¤¹¤´¤¯»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤ÎµÜÎ¤¤È¤Ï4ÂÇº¹¡£¡Ö¸åÈ¾¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ü¥®¡¼¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤Ç½ª¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£4ÂÇº¹¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¹¤Ï¹¶¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡2ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
Ê¿¶Ñ300y¤Î54ºÐ¡¦·óËÜµ®»Ê¤¬¾å°ÌÈ¯¿Ê¡¡¡Ø67¡Ù¤âµÕµå¤Ë¶ìÀï¡ÖÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ë¿Í¤Ï¶Ê¤¬¤ë¤È¥À¥á¡×
Æ£ÅÄ´²Ç·¤Î55ºÐ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡È¿ÍÀ¸ÉÕÏ¿µ¡É
¥·¥Ö¥³½Ð¾ì¡ª¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
ÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É