Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è¤Ç18Æü¡¢¶èÌ±¤Þ¤Ä¤ê¤¬³«¤«¤ì¡¢º£·î¡¢Áê¼¡¤°ÂæÉ÷¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿È¬¾æÅç¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
18Æü¤Î¡ÖÈÄ¶¶¶èÌ±¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢È¬¾æÅç¤ÎÆÃ»ºÉÊ¡¢Åç¾ÆÃñ¡¢È¬¾æÅç¤ÎÄ®²Ö¡Ö¥¹¥È¥ì¥Á¥¢¡×¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î¡¢È¬¾æÅç¤Ë¤ÏÂæÉ÷22¹æ¡¢23¹æ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÀÜ¶á¡£¡Ö¤¢¤·¤¿¤Ð²Ã¹©¹©¾ì¡×¤â²°º¬¤¬¿á¤Èô¤Ö¤Ê¤É¤·¡¢¤¤¤Þ¤ÀÀ¸»º¤ò»Ï¤á¤ë¤á¤É¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£18Æü¤Ï¡¢¤½¤Î¹©¾ì¤¬¤Ä¤¯¤ë¤¢¤·¤¿¤Ð¤âÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤·¤¿¤Ð²Ã¹©¹©¾ì¡¦»³ÅÄ¹¬Ìé¼ÒÄ¹
¡Ö74Ç¯´ÖÀ¸¤¤Æ¤ëÃæ¤ÇºÇÂç¤Î¡¢¤³¤ó¤ÊÂæÉ÷¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
È¬¾æÄ®¤Ï¤¤¤Þ¤âÂ¿¤¯¤Î·úÊª¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¤Þ¤Þ°ìÉô¤ÇÃÇ¿å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÈ¬¾æ¤Ïº£¤â¸µµ¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Í¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£°Â¿´¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬È¬¾æ¤ËÍè¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È¡×
Ë¬¤ì¤¿µÒ
¡ÖÇã¤¦¤³¤È¤ÇÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×