ÅìµþV¤¬¿·³ã¤Ë¾¡Íø¡¡·è¾¡ÅÀ¤ÎDFÃ«¸ý±ÉÅÍ¤Ï¡Ö¤è¤ê¾å¤Î½ç°Ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè34ÀáÂè2Æü¡¡ÅìµþV1¡Ý0¿·³ã¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÅìµþV¤¬DFÃ«¸ý±ÉÅÍ¡Ê26¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¿·³ã¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÏ¢¾¡¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò42¤Ë¿¤Ð¤·¡¢J1»ÄÎ±¤ËÂç¤¤¯¶á¤Å¤¤¤¿¡£Á°È¾36Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤ÎMF¿¼ÂôÂçµ±¡Ê27¡Ë¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇFWÀ÷ÌîÍ£·î¡Ê24¡Ë¤¬ÂÎ¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¹ª¤ß¤ËÍî¤È¤·¤ÆÃ«¸ý¤Ë¥Ñ¥¹¤·¡¢Ã«¸ý¤¬º¸Â¤ÇGK¤Î¸ª¸ý¤òÈ´¤¤¤Æ·è¤á¤¿¡£
¡¡Ã«¸ý¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤éÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯ÃÊ³¬¤Ç¤¤¤¤Í½Â¬¤¬¤Ç¤¤¿¡£À÷Ìî¤Ë½Ð¤¹ÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·°æ¤Ë½Ð¤·¤ÆºÇ¸å¤ÏÀ÷Ìî¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤ÏÂ®¤¤¥Ü¡¼¥ë½³¤ê¹þ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£·è¤á¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤ê¤«¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤è¤ê¾å¤Î½ç°Ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¡£º£µ¨3ÆÀÅÀÌÜ¤À¤¬¡¢¤³¤³°ìÈÖ¤Ç·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤ÏÀ®Ä¹¤Î¤¢¤«¤·¡£¡Ö¤¤¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡MF¿¹ÅÄ¹¸¼ù¡Ê25¡Ë¤â¡Ö¾¡¤ÁÅÀ42¤¢¤¿¤ê¤¬»ÄÎ±¥é¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾è¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤º¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¼¡Àá¤Ï14°Ì¤ÎÀ¶¿å¤Ç¡¢»ÄÎ±¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤ê²¼¤Î½ç°Ì¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Æ¤¿¤ÎÂç¤¤¤¡£¤³¤Î¸å¤Ï¼¯Åç¤È¤«Í¥¾¡¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤â¤¢¤ë¡£Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¼¡Àï¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¡¢·è¤á¤é¤ì¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¡×¤È¡¢¼¡Àï¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃÖ¤¤¤¿¡£