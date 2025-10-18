¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯Ä¹½÷¡¦³á¸¶³ð½í¤é6¿Í¤¬¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2025¡×¤Ë·èÄê
½¸±Ñ¼Ò¤Î¥Æ¥£¡¼¥ó¸þ¤±¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSeventeen¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë·èÄê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2025¡×¤Î·ë²Ì¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2025¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿²¬ËÜË¾Íè(14ºÐ)¡¢³á¸¶³ð½í(16ºÐ)¡¢ÀîÀ¥¿é»Ò(13ºÐ)¡¢º´¡¹ÌÚËþ²»(15ºÐ)¡¢¸¶ÅÄ²ÖÇ¸(15ºÐ)¡¢ËÙ¸ý¿¿ÈÁ(17ºÐ)¤Î6¿Í¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
(C)Seventeen¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡»£±Æ¡¿ÀéÍÕ¥¿¥¤¥Á¡¡¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2025¡×¼õ¾Þ¼Ô¡¡º¸¤«¤éº´¡¹ÌÚËþ²»¡¢¸¶ÅÄ²ÖÇ¸¡¢²¬ËÜË¾Íè¡¢ÀîÀ¥¿é»Ò¡¢³á¸¶³ð½í¡¢ËÙ¸ý¿¿ÈÁ
¡û¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2025¡×6¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¢£²¬ËÜË¾Íè(¤ª¤«¤â¤È ¤ß¤¯)
2011Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿Ãæ³Ø2Ç¯À¸
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
¼ñÌ£¤Ï±Ç²è´Õ¾Þ¤Ç¡¢ÆÃµ»¤Ï¤±¤ó¶Ì¤ÈÊÑ´é¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¾ÆÆù¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡£NHK¡ÖÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡×¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ 2025½©¡Ù(Æü¥Æ¥ì·Ï)¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¡£
¢£³á¸¶³ð½í(¤«¤¸¤ï¤é ¤«¤ó¤Ê)
2009Ç¯£··î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿¹â¹»1Ç¯À¸
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¼ñÌ£¤ÏÌ¡²è¤òÆÉ¤à¤³¤È¡£ÆÃµ»¤Ï¥À¥ó¥¹¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¤¨¤Ó¡£¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÄ¹½÷¡£SNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ÏTikTok35Ëü¿Í¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬24Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¢¨10·î16Æü»þÅÀ
¢£ÀîÀ¥¿é»Ò(¤«¤ï¤» ¤¹¤¤¤³)
2012Ç¯3·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿Ãæ³Ø2Ç¯À¸
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¼ñÌ£¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥Ç¥³¡¢¥á¥¤¥¯¡¢¥Ø¥¢¥Ô¥ó½¸¤á¡£ÆÃµ»¤Ï¥Ð¥ì¥¨¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¡£¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2025¡×¤ÎºÇÇ¯¾¯¤Ê¤¬¤é¡¢¥â¥Ç¥ë·Ð¸³¤¬ËÉÙ¡£
¢£º´¡¹ÌÚËþ²»(¤µ¤µ¤ ¤ß¤í¤ó)
2010Ç¯5·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿Ãæ³Ø3Ç¯À¸
½Ð¿ÈÃÏ¡§¹Åç¸©
¼ñÌ£¤Ï²»³Ú¤ò¤¤¯¤³¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡£ÆÃµ»¤Ï¥¢¥µ¥é¥È(¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î³Ú´ï)¤Î±éÁÕ¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï´Ú¹ñÎÁÍý¡¢¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¡£¡ÖÈþ¾¯½÷¿Þ´ÕAWARD 2023¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£
¢£¸¶ÅÄ²ÖÇ¸(¤Ï¤é¤À ¤Ï¤Ê¤Î)
2010Ç¯4·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿Ãæ³Ø3Ç¯À¸
½Ð¿ÈÃÏ¡§¹Åç¸©
¼ñÌ£¤Ï¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢²Î¤¦¤³¤È¡¢ÎÁÍý¡¢¥É¥é¥Þ´Õ¾Þ¡£ÆÃµ»¤Ï¸ª´ØÀá¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤³¤È¡¢Âæ»ì³Ð¤¨¤¬Áá¤¤¤³¤È¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥È¥Þ¥È¡¢¥Á¡¼¥º¡£¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2024¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤é¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¡£
¢£ËÙ¸ý¿¿ÈÁ(¤Û¤ê¤°¤Á ¤Þ¤Û)
2008Ç¯10·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿¹â¹»2Ç¯À¸
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¼ñÌ£¤ÏÎÁÍý¡¢¤ª²Û»Òºî¤ê¡£ÆÃÆÃµ»¤Ï¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Âîµå¡¢¥À¥ó¥¹¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ÏËõÃã¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Í¤àÌò¤ÇÏÃÂê¡£
