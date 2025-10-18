ÀÐÀî¡¦¾®¾¾»Ô¤Ç¿©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖJA¤Þ¤Ä¤ê¡×³«ºÅ¡¡¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¹ñ¾Ã¹ñ»º¡×
¾®¾¾»Ô¤Ç¿©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖJA¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤È¤ì¤¿¿·Á¯¤ÊÇÀ»ºÊª¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Þ¤Ä¥Éー¥à¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖJA¤Þ¤Ä¤ê¡×¡£
¤³¤È¤·¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¼Â¤ê¤È¼ý³Ï¤Ë´¶¼Õ¤·¡ÖChoice¡ªÁª¤Ö¤³¤È¤«¤é¡¢»Ï¤á¤ë±þ±ç¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½70¥Öー¥¹¤¬ÊÂ¤Ó¿·Á¯¤ÊÇÀ»ºÊª¤äÇ½ÅÐµí¤Ê¤É¤¬³ä°Â¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¹ñÌ±¤¬¾ÃÈñ¤¹¤ë¿©ÎÁ¤Ï¤½¤Î¹ñ¤ÇÀ¸»º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¹ñ¾Ã¹ñ»º¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«¤«¤ì²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖJA¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ï19Æü¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢JA¾®¾¾»Ô¤ÎÇÀ¶È±þ±çÂç»È¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í ¾®Åç¤è¤·¤ª¤µ¤ó¤¬Íè¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£