¡Ö¥á¥ó¥Î¥ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×GP·èÄê¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤ÇÏÃÂê¡¦¹â¶¶¹Èµ±¤é¤¬¿·ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×Æâ¤Ë¤Æ»¨»ï¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡ÊMEN¡ÇS NON-NO¡Ë¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2025¡×¥°¥é¥ó¥×¥êÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â¶¶¹Èµ±¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬±É´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀèÇÚ¥â¥Ç¥ë¤È½¸·ë¡¦¡Ö¥á¥ó¥Î¥ó¡×ÏÃÂê¤Î¿·ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï19ºÐ¡¦ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¹â¶¶¹Èµ±¡Ê2006Ç¯6·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡£½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï20ºÐ¡¦ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤ÎäÆµÜÁÔÂÀÏ¯¡Ê2005Ç¯1·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡¢20ºÐ¡¦ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î¾¾²¬¸÷¡Ê2005Ç¯4·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤¬³ÍÆÀ¡£ÀèÇÚ¤ÎÎë⽊¿Î¡¢Ë⽥Íµ⼤¡¢⽔ÂôÎÓÂÀÏº¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤éÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢Æ²¡¹¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢¡Ø¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡Ù¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚÊý¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢Æü¡¹ÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¹â¶¶¹Èµ±¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤³¤¦¤¡Ë¡Û
2006Ç¯6·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡¿¿ÈÄ¹188cm¡¿¡Ú´Ú¹ñ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ãæ¡£Æ©ÌÀ´¶¤È¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤Î19ºÐ¡£¡Û
¡Ú¾¾²¬¸÷¡Ê¤Þ¤Ä¤ª¤«¡¦¤Ò¤«¤ë¡Ë¡Û
2005Ç¯4·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¿¿ÈÄ¹177cm¡¿¡Ú2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¹ç³Ê¡ªÆÃµ»¤Ï¡Ö¥É¥é¥à¤È¶õ¼ê¡×¤Î¥¢¥Ä¤¤ÃË¡£¡Û
¡ÚäÆµÜÁÔÂÀÏ¯¡Ê¤³¤ß¤ä¡¦¤½¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¡Û
2005Ç¯1·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡¿¿ÈÄ¹183cm¡¿¡ÚÉþ¤ÈÈþ½Ñ¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¡¢µþÅÔºß½»¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼ÄÌ¡£¡Û
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
