¥æ¥«¥¤Ä¹½÷¤¬²÷µó¡ª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉãÄ¶¤¨¤Îµ±¤
¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬ー¤Î¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¤¬¡¢Éã¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤ËÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÂÇ¤Á¹þ¤àÄ¹½÷¡¦¿·ºÚ¡Ê¤Ë¤¤¤Ê¡¿°¦¾Î¥Ëー¥Á¥§¡Ë¤¬¡¢Âçºå»Ô¤«¤é¡ÖÆÃÊÌºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÆü¤Ëµ±¤¯¥È¥í¥Õ¥£ー¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Èà½÷¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤È¾ðÇ®¤Î·ë¾½¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥æ¥«¥¤¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢Ì¼¤Î²÷µó¤ò´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÊó¹ð¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥³ー¥Á¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÍèÇ¯¤ÎÆüËÜÁª¹Í²ñ¤â±þ±ç¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ÈÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ®¤¤¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥¯º²¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤è¤¦¤Ê¿·ºÚ¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»ÑÀª¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë²÷µó¡×¡ÖÉãÌ¼¤Çµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¿·ºÚ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2025Ç¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥æー¥¹ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²»³Ú¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÉã¤È¡¢¿åÃæ¤ÇÉ½¸½¤ò¶Ë¤á¤ëÌ¼¡£°Û¤Ê¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¸÷¤òÊü¤ÄÆó¿Í¤Î»Ñ¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤Î¶¯¤µ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡£
¡Ö²¶¤Î¥Ëー¥Á¥§¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¥æ¥«¥¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ã¥«ー¤é¤·¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê°¦¾ð¤È¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤¬¤Ë¤¸¤à¡£