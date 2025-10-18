ÍµÈ¹°¹Ô¡ÖÁ´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ë¹ÈÇò3Ç¯Ï¢Â³»Ê²ñ º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾¡×ÉÔ²ÄÈò¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ
¡¡10·î14Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Âè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î4¿Í¤Î»Ê²ñ¤Î¤¦¤Á¡¢Í£°ì¤ÎÃËÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¡£2023Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Î»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡ÔÏÃ½Ñ¤Î¤Ê¤¤¡ÖÍµÈ¡×¤¬¤Ê¤¼¡©¡©¡© Á´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡ª¡ª¡ª¤Î¤Ë¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤À¡£
¡Ö²áµî2²ó¤ÎÊüÁ÷¤ò¸«¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍµÈ¤µ¤ó¤Î»Ê²ñ¤Ö¤ê¤ÏËÜ¿Í¤ªÆÀ°Õ¤Î¡ØÆÇÀå¡Ù¤ò¡È´°Éõ¡É¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î¡ØÄ¶°ÂÁ´±¿Å¾¡Ù¡£¹ÈÇò¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤È³Ê¼°¤Î¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ë½ý¤òÉÕ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢ÂæËÜÄÌ¤ê¤Î°ÂÁ´±¿Å¾¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍµÈ¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤Ç¤¢¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤ó¤ÆÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¤¹¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¡¢¹ÈÇò¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤°¤é¤¤¡ÉÆÇ¡É¤òÅÇ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¡Ö¤½¤¦¤â¤¤¤«¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖËèÇ¯¹±Îã¡¢9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÌîÏ¤²ÂÂå¤µ¤ó¤ÎÂÎ·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍµÈ¤µ¤ó¤ÎÆÇÀå¤¬¡ÔÅÙ¤ò±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡Õ¤Ê¤É¤È±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ïµö¤µ¤ì¤¿ÆÇÀå¤â¡¢ºòº£¤Ï»ëÄ°¼Ô¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¸·¤·¤¤»þÂå¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÔÌîÏ¤²ÂÂå¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎ·Á¤¤¤¸¤ê¥Þ¥¸¤Ç¤·¤Ä¤³¤¤¡£¤¦¤Þ¤¯¤«¤ï¤·¤Æ¤ë¤«¤éÈÖÁÈ¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÏ·³²¤¹¤®¤ë¡¼¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡ÍµÈ¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤ÎÉÊÀîÍ´¡Ê53¡Ë¤Ë¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥¯¥½ÌîÏº¡×¤È¤¢¤ÀÌ¾¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬2007Ç¯¤Î¤³¤È¡£ÆÇÀå·Ý¤ÇÂç¤¤¯Ìö¿Ê¤·¡¢°ì»þ¤Ï»þÂå¤ÎÃþ»ù¤È¤â¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎËÜ¿Í¤Ë¡ÖÏ·³²ÈãÈ½¡×¤¬½Ð¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÈãÈ½¤¬½Ð¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡ÖÉ¬¤º¤·¤â°¤¤Ãû¸õ¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö1994Ç¯¤Ë¡Ø±î´äÀÐ¡Ù¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤«¤é31Ç¯¡¢ÆÇÀå·Ý¤ÇºÆ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Æ¤«¤é18Ç¯¡£ÍµÈ¤µ¤ó¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÈãÈ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Ã¤¨¤ÆÍµÈ¤µ¤ó¤¬¹ÈÇò¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê3²óÌÜ¡£²ó¿ô¤Ç¤ÏÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÍèÇ¯¤â¡¢¤È¤Ê¤ì¤ÐÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤µ¤ó¤Î4²ó¤Ë¤âÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤¿»Ê²ñ¼Ô¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¹¤Þ¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¤«¤é¡Ø½ÅÄÃ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆü¤â¶á¤¤¡×
¡¡·Ý¿Í¿ÍÀ¸¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤ÐNHK¤Ë²¸¤òÇä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£Ç¯¤âÆÇÀå¤ÏÉõ°õ¡¢ÌÌÇò¤µ¤è¤ê¡ÖÄ¶°ÂÁ´±¿Å¾¡×¤Ç¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡ª
