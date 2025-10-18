¥Ý¥ó¥³¥Ä¼«Ì±¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ª ¤ªÁû¤¬¤»½÷ÀµÄ°÷3¿Í½°¤¬¡È±ê¾åÇúÃÆ¡ÉÏ¢È¯¡Ä¡ÖÉÏ¤¹¤ì¤ÐÆß¤¹¡×¤ÎËö´ü¤Ö¤ê¤¬ÏªÄè
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ªÁû¤¬¤»½°±¡µÄ°÷¡¢°ðÅÄÊþÈþ»á¡Ê66¡Ë¤¬¤Þ¤¿¤¾¤í¡¢ÈãÈ½¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦º£°æ³¨Íý»ÒµÄ°÷¤¬¹Ã»Ò±à±þ±ç¤Ç±ê¾å¤Î»þ¡ÄÆ±¤¸¡È¥¿¥ì¥ó¥ÈµÄ°÷¡É»²À¯ÅÞ¤µ¤ä»á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È
¡¡10·î14Æü¡¢¼«¤é¤Î¸ø¼°X¤Ë¡ÖÀäÉÊ¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤È¥Ð¥Ë¥é¥¸¥§¥é¡¼¥È¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÃÏ¸µÊ¡°æ¤È¸«¤é¤ì¤ë°û¿©Å¹¤Ç¿©¥ì¥Ý¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÇòÃÏ¤Ë²ÖÊÁÌÏÍÍ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ç¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¸÷¤é¤»¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÂç¥Ï¥·¥ã¥®¤Î¾å¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¥¥ã¥Ï¥Ï¤È¾Ð¤¦Ç½Å·µ¤¤µ¤Ç¡¢¡Ø#Ê¡°æ¥°¥ë¥á #¥Ñ¥¨¥ê¥¢ #¥¸¥§¥é¡¼¥È #°ðÅÄÊþÈþ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥°¤Þ¤Ç¤Ä¤±¤ë¼þÅþ¤Ö¤ê¡£ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¡È±ê¾å¡É¤·¡¢¡Ö¡È¥¿¥ì¥ó¥Èµ¤¼è¤ê¡É¤Î¿©¥ì¥ÝÆ°²è¤¬ÇÈÌæ¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÀÞ¤·¤â¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ËÆÍ¤ÉÕ¤±¡¢¤Þ¤¿²¼Ìî¤Î²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¡¢ÅÞ°÷¡¢»Ù»ý¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Á´ÎÏ¤ÇÅÞ¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¡¢ÌîÅÞ¤Ê¤É¤«¤é¤â¡Ø³«¤¤¤¿¸ý¤¬ºÉ¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¥ª¥Õ¥ì¥³¤Ç¤¹¤¬ÓÞ¾Ð¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
º£°æ³¨Íý»ÒµÄ°÷¤Î¸ü´é¤Ö¤ê¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥¨¥ë¤Î¥Ä¥é¤Ë¤·¤ç¤ó¤Ù¤ó¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤â
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¤³¤É¤âÀ¯ºöÃ´ÅöÁê¡Ê61¡Ë¤Ï4Æü¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤Î¿äÁ¦¿Í¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢ÇÔËÌ¸å¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤¬¡Ö´é¤ò±£¤¹¤è¤¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈSNS¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¡¢ÊóÆ»¤µ¤ì¤ëÁûÆ°¤Ë¡£ËÜ¿Í¤ÏÈÝÄê¤ËÌöµ¯¤À¤¬¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬¡Ö¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡ÊWLB¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢³ÕµÄ¸å¤Ë¡ÖWLB¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¡×¤È°ÛÏÀ¤òÅê¤¸¤¿¡£
¡¡¿·ÁíºÛ½¢Ç¤¤ÎÊý¿ËÈ¯¸À¤Ë³ÕÎ½¤¬¥±¥Á¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»°¸¶»á¤Ï6·î¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤òÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ô¤É¤Î¥Ä¥é¤¬¸À¤¦¡Õ¡Ô¤¢¤ó¤¿¤Ï8³ä¤¬¤¿¥é¥¤¥Õ¤¬Í¥Àè¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Õ¤È¥Ç¥£¥¹¤é¤ìÊüÂê¡£¡Ö¤½¤ì¤âÅöÁ³¡×¡ÖÉÏ¤¹¤ì¤ÐÆß¤¹¤Î¾ÝÄ§¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âÊò¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µSPEED¤Î¼«Ì±ÅÞ»²±¡µÄ°÷¡¢º£°æ³¨Íý»Ò»á¡Ê42¡Ë¤Ï12Æü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÅê¹Æ¤Ç¤Þ¤¿¡È±ê¾å¡ÉÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£6Æü¤ËÃÏ¸µ²Æì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö»åËþÂç¹Ë°ú¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¤«¤ê¤æ¤·¥¦¥¨¥¢¤Ç¹Ë°ú¤¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¸Þ¹òË¾÷¤äÌµÉÂÂ©ºÒ¤Ø¤Îµ§¤ê¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîËÌ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ°ú¤¹ç¤¦Âç¹Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¸Ø¤ê¡×¤Ê¤É¤È¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¼Î¤Æ¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÈéÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÈ¿±þ¤Þ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö²Æ¤Ë¤Ï¹Ã»Ò±àµå¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤«¤éÍ¥¾¡¤·¤¿²Æì¾°³Ø¤ò±þ±ç¡£½éÍ¥¾¡¤Ë¡Ø¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤È´¶Æ°¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¡Ô¡Ø¼«Ì±ÅÞ¡Ù¡Ø»²µÄ±¡µÄ°÷¡Ù¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÆâÍÆ¤«¡Õ¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Á´¤¯Ä¨¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£2023Ç¯²Æ¤ËÂç±ê¾å¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¸¦½¤ÌäÂê¤Ø¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¤â¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Î¤¿¤á¡Ø¥«¥¨¥ë¤Î¥Ä¥é¤Ë¤·¤ç¤ó¤Ù¤ó¡Ù¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤É¤³¤ò¤ß¤Æ¤â¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¹â»Ô¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌÂÁö¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
