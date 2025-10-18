Â¡´ï°Ü¿¢¤Ë¤è¤ë°åÎÅ¤ËÍý²ò¤ò¡¡Ä¹Ìî»Ô¤Ç·¼È¯³èÆ°¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡¦¼ë»çÎá¿¿¤µ¤ó¤â»²²Ã
Â¡´ï°Ü¿¢¤Ë¤è¤ë°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¤Ç18Æü¤Ë·¼È¯³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
JRÄ¹Ìî±ØÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·¼È¯³èÆ°¤Ç¤ÏÀìÌç³Ø¹»À¸¤ä»Ô¤Î¿¦°÷¤Ê¤ÉÌó35¿Í¤¬¥Á¥é¥·¤Ê¤É¤òÇÛ¤ê¡¢Â¡´ï°Ü¿¢¤Ë¤è¤ë°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·¼È¯¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬Äê¤á¤ë¡ÖÂ¡´ï°Ü¿¢ÉáµÚ¿ä¿Ê·î´Ö¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸©Æâ¤Î¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤¬ËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÄ¹Ìî»Ô½Ð¿È¤Ç¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î¼ë»çÎá¿¿¤µ¤ó¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Â¡´ï°Ü¿¢¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡¡¾åÛêÍ´»Ê²ñÄ¹
¡Ö°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÂ¡´ïÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á²ÈÂ²¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤ì¤¬Âç»ö¡×
¶¨µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·¼È¯¤¬°Ü¿¢°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£