¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç£·£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨¤ë¡ÖÂÎ¤¬Æ°¤¯¸Â¤ê¤Ï¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤³¤ÎÆü·Þ¤¨¤¿£·£°ºÐ¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ç£Ò£Å£Á£Ô£Å£Ó£Ô¡¡£·£°¡¡£Ó£Ï£Î£Ç£Ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï£±Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö£²²¯£´ÀéËü¤ÎÆ·¡½¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡½¡×¤«¤é¿·¶Ê¡Ö£Á£Ì£Ì¡¡£Í£Ù¡¡£Ì£Ï£Ö£Å¡×¤Þ¤ÇÁ´£³£µ¶Ê¤òÇ®¾§¡£¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤òÀ¹Âç¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç½Ë¤·¤¿¡£
¡¡£·£°ºÐ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¸Å´õ¤Ë¤Á¤Ê¤ß»ç¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¶¿¤Ï¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¡Ö£·£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÒÀÊ¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¶¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¿·¶Ê¡Ö£Á£Ì£Ì¡¡£Í£Ù¡¡£Ì£Ï£Ö£Å¡×¤ò²Î¤¤½ª¤¨¤ë¤È¡¢ÂçÎ³¤ÎÎÞ¤¬ËË¤òÅÁ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×¡£´ÑµÒ¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÇï¼ê¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¶»¤Ë¤³¤ß¤¢¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¸ø±é¤Ï£±£¹Æü¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢£²Æü´Ö¤ÇÇ¯Îð¤ÈÆ±¤¸·×£·£°¶Ê¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤ÎÂÎÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²Î¤¦Á°Æü¤Ï½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½µ£²¡¢£³²ó¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â£´£°Ç¯´ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹â¤¤·ò¹¯°Õ¼±¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡£Æü¤´¤í¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Çº£¤Î¡Ö¶¿¤Ò¤í¤ß¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡Ö²«¶â¤Î£¶£°Âå¡×¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¤Î£·£°Âå¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é¿·»þÂå¤ËÆÍÆþ¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¶¿¤Ò¤í¤ß¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤¬Ä©Àï¡£À¼¤¬½Ð¤ë¡¢ÂÎ¤¬Æ°¤¯¸Â¤ê¤Ï¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âµ±¤¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ë¡£