¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¡ÈÌ¾¼Ö¡É¤òÂ¨·è¹ØÆþ¡¡°æ¸ÍÅÄ½á¡Ö¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤«¤é¡ÈÃ¦ÃÝ¡É¤·¤Æº£¤â¤¦ÂçÀ®¸ù¤ò¤ª¤µ¤á¤Æ¤ë¤«¤éÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡Ê43¡Ë¤¬¡¢18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¤Î°æ¸ÍÅÄ½á¡Ê52¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î²ÏËÜÂÀ¡Ê41¡Ë¤È3¿Í¤ÇË¬¤ì¤¿¥Ð¥¤¥¯ÈÎÇäÅ¹¤Ç¡¢¥ä¥Þ¥Ï¡ÈÌ¾¼Ö¡É¤Î¹ØÆþ¤òÂ¨·è¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä°æ¸ÍÅÄ¤¬º©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÈÎÇäÅ¹¤Ç»î¾è¤¹¤ë¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï
¡¡Æ°²èËÁÆ¬¡¢°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤«¤é¼«¿È¤¬º©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥¯ÈÎÇäÅ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤«¤é¡ÈÃ¦ÃÝ¡É¤·¤Æº£¤â¤¦ÂçÀ®¸ù¤ò¤ª¤µ¤á¤Æ¤ë¤«¤é¤¢¤Î¥Ð¥¤¥¯¤¬Íß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¥Ð¥¤¥¯Çã¤¦Í¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö°æ¸ÍÅÄ¤µ¤ó¡¢ÀâÌÀ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È»¨¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊÛ²ò¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡¢°æ¸ÍÅÄ¤ÎYouTube¤Ê¤É¤ò¤ß¤Æ¡¢¡ØCB1100¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤ÎÈÎÇäÅ¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ä¥Þ¥Ï¡ØSR400¡Ù¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¼ÂºÝ¤Î¡ØSR¡Ù¤ò¸«¤Æ¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤«¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤ò´õË¾¤·¡¢¶â³Û´¶¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÅ¹Æ¬¤Ë¤¢¤ë¼ê³Ý¤±¤¿¥Ð¥¤¥¯¤ò¤ß¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë´Ñ¤¿1Âæ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤¬¤Û¤·¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÆ±Å¹¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥«¥¹¥¿¥à¤Ë¤¾¤Ã¤³¤ó¤ÊÍÍ»Ò¡£ºß¸Ë¼Ö¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Î¡Ë¸ÅÃå¤Î´¶¤¸¤È¤â¹ç¤¦¤Ê¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÀä»¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤ËÌÜ°Ü¤ê¤¹¤ë¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ë¡¢ÈÎÇäÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¡ØSR¡Ù¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¤¤Þ¤À¤¤¤Ö¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤³¤ì°Ê¾åÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ØSR400¡Ù»î¾è¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¤³¤ì¡×¤ÈÀä»¿¡£ÈÎÇäÅ¹¤ËÌá¤ê¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤½¤Î¾è¤êÌ£¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡ÖËÍ¡¢400cc¼«ÂÎ½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¾è¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥º¥¡Ø¥°¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥«¡¼¡Ù¤Ç250cc¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥Û¥ó¥À¡Ø¥«¥Ö¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¡ØSR¡Ù¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹ØÆþ¤òÂ¨·è¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£¸å¡¢¿§¤â´Þ¤á¥«¥¹¥¿¥à¤Î¾ÜºÙ¡¢¶â³Û¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
