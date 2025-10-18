Ï·¿Í¥Û¡¼¥à»¦³²¡¡¸µ¿¦°÷¤ÎÃË¡¢¸½¾ì¤Ø¤Î°ÜÆ°¡ÖÅÅ¼ÖÄÂ¤Ê¤¯¼«Å¾¼Ö¤Ç¡×
ºë¶Ì¸©Äá¥öÅç»Ô¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÇÆþ½ê¼Ô2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á1¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µ¿¦°÷¤ÎÃË¤¬¡¢¸½¾ì¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÅ¼ÖÄÂ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤ò»È¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Äá¥öÅç»Ô¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÇÆþ½ê¼Ô¤Î¾®ÎÓÅÐ»Ö»Ò¤µ¤ó¤È¾å°æ¥¢¥»Ò¤µ¤ó¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¸µ¿¦°÷¤ÎÌÚÂ¼ÅÍºÈÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï·§Ã«»Ô¤Î¼«Âð¤«¤éÄ¾Àþµ÷Î¥¤Ç22¥¥íÎ¥¤ì¤¿¸½¾ì¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅÅ¼ÖÄÂ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤ò»È¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢½ê»ý¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï18Æü¡¢¼«Âð¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤ËÆ°µ¡¤Î²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£