¥Ò¥í¥ß¡¡¥Ï¥ï¥¤¤Ø¤Îµ¡Æâ¤Ç¶öÁ³ÎÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¶ÂçÊª¡Ö¶âÈ±¤Î¡Ä¡×¡¡¤Ê¤¼¤«Ãç²ðÌò¤Ë¡Ö²¶¤Ë³ÎÇ§¤ËÍè¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¡Ê60¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥ª¡¼¡ª¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É¡ª»ä¤À¤±¤Î¿ÀÍÍ¡¢¶µ¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÚÍËÁ°10¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢°ÊÁ°¥Ï¥ï¥¤¤Ø¸þ¤«¤¦Èô¹Ôµ¡Æâ¤ÇÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤¿Ä¶ÂçÊª¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ï¥¤¤ËÊÌÁñ¤ò½êÍ¤·¡¢¤è¤¯Ë¬¤ì¤ë¥Ò¥í¥ß¡£¡ÖÀÎ¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ç1ÈÖÁ°¤Ë¾è¤Ã¤¿»þ¤Ë²£¤Ë¶âÈ±¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤Æ¥Ñ¥Ã¤Æ¸«¤¿¤éÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÄ¶¿Íµ¤²ÎÉ±¤È¶öÁ³¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡È¤É¤¦¤â¤É¤¦¤â¡É¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿¤¬¡Ö1ÈÖÁ°¤Ë2¿Í¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ä¸å¤í¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤·ÝÇ½¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡È¤¢¤Î2¿Í²ø¤·¤¤¤Í¡Á¡É¡Ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¤Í¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸ÊØ¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤È¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Ä¹½÷¡¦¹â¶¶¿¿Ëã¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö±Ñ¼ù¤µ¤ó¤¬¡È¥Ò¥í¥ß¤¯¤ó¡¢¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉÍºê¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤âOK¤«¤É¤¦¤«¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¡È³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡É¡È¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡£Ëè²ó²¶¤¬Ãç²ð¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Ëè²ó²¶¤Ë¤ß¤ó¤Ê³ÎÇ§¤ËÍè¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¤½¤Î¸å¤â¥Ò¥í¥ß·ÐÍ³¤ÇÉÍºê¤Ë¼Ì¿¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë·ÝÇ½¿Í¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢²¶¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£