¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ÖÂº½ß¡Ê30¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»äÉþ¡£¤¹¤Ã¤«¤ê½©Éþ¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢³¹³Ñ¤Ç¤Î´ã¶À»Ñ¤Ç¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ë¥Ç¥Ë¥à¡¢Ãã¿§¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë»¶Êâ¤¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¡£È±¤â¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥Þ¤«¤±¤¿¤ó¤À¤è¡£¤³¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥Ð¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥º¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¤ã¤ï¡£É÷¼Ù¤Ò¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡»ÖÂº¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈ±¿¤Ó¤¿¤Í¡¼¡ª¥Ñ¡¼¥Þ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡¡¥Ñ¡¼¥ÞºÇ¹â¡¡»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª½©Éþ¤â¤¤¤¤¤Í¡¡¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤Ã¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¿¥¤¥±»¶¤é¤«¤·¤Æ¤ë¡¡¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
