¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¥¬¥ë¥¢¥ï¤Ë½éÅÐ¾ì¡¡ÉÔµ¤Ì£¤¹¤®¤ë°áÁõ¤ÇÈáÌÄÂ³½Ð¡¡Á´¿È¹õ¥¿¥¤¥Ä¤ÇÏÓ¤Ë¤â¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Ç»ÍÂÊâ¹Ô¡Ö¥®¥ã¥ë¤ÎºÇ¿··ÁÂÖ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÌîÀÇúÃÆ¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬£±£¸Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£á£ë£õ£ô£å£î¡¡£Ç£é£ò£ì£ó£Á£÷£á£ò£ä¡¡£²£°£²£µ¡¡£Á£Õ£Ô£Õ£Í£Î¡¿£×£É£Î£Ô£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¶Ã¤¤Î¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì¤Ë²ñ¾ì¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Å£Í£Ï£Ä£Á¡×¤Î£±£µ¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î¥®¥ã¥ë¡£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤¬¥é¥ó¥¦¥§¡¼¤òÊâ¤»Ï¤á¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÆÍÇ¡¥Ó¥Ç¥ª¤¬Î®¤ì¡¢¥Ó¥Ç¥ªÆâ¤Ë¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê£Â£Ç£Í¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ªËÜ¿Í¤â¥é¥ó¥¦¥§¡¼¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¬¥ë¥¢¥ï½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡¢Á´¿È¹õ¥¿¥¤¥Ä»Ñ¤Ç¡¢ÏÓ¤Ë¤â¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤ò¤«¤Ö¤»¡¢»ÍÂÊâ¹Ô¤È¤¤¤¦°Û¼Á¤¹¤®¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¹ßÎ×¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÔµ¤Ì£¤ÊÍÍ»Ò¤ËÈáÌÄ¤¬Â³½Ð¤·¤¿Ãæ¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÅÐ¾ìÁ°¤ËÇÐÍ¥¡¦Ê¡»³²í¼£¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤è¡ªÊ¡»³¤Î¸å¡¢²¶¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤ÈÊ®²Ð¤·¤¿¡£
¡¡°Û¼Á¤¹¤®¤ë¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥®¥ã¥ë¤ÎºÇ¿··ÁÂÖ¡£¤¢¤ë¼ï¡¢¤½¤é¥¸¥í¡¼¤ÎÃæ¿È¤Ç¤¹¡×¤È»÷¤Æ¤â»÷¤Ä¤«¤Ê¤¤É½¸½¤ÇÀâÌÀ¡£ÆÈÆÃ¤Î¥é¥ó¥¦¥§¡¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÈÎÇäÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë°áÁõ¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£