31ºÐ¸µ£Î£È£Ë¥¢¥Ê¡Ö¥ï¥¤¥ä¡¼¶ºÀµ¤ÈÀï¤¦¡×¹â¹»»þÂå¤Î¼Ì¿¿¸ø³«¤â¡ÖÅö»þ¤«¤éÈþ¿Í¡×¡ÖÀäÂÐ¥â¥Æ¤¿¡×
3·îËö¤ËNHK¤òÂà¶É¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ÎÃæÀî°ÂÆà¡Ê31¡Ë¤¬18Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¹â¹»»þÂå¤ÎÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¹â¹»»þÂå¤ÎÂ´¥¢¥ë¤òÈ¯¸«¡¡14Ç¯Á°¡ª·îÆü¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤ë...¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¹â¹»¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¤È¤¤Ï¥ï¥¤¥ä¡¼¶ºÀµ¤ÈÀï¤¦Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊäÂ¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
ÃæÀî¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖÌÌ±Æ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡¡º£¤â¹â¹»À¸¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¡¹â¹»À¸»þÂå¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥â¥Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¤§¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥ï¥¤¥ä¡¼¤Î¶ºÀµ¡¢ÄË¤¤»×¤¤½Ð¤¬¡×¡ÖÅö»þ¤«¤éÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Åìµþ½Ð¿È¤ÎÃæÀî¤Ï·ÄÂçÂ´¶È¸å¡¢16Ç¯¤ËNHKÆþ¶É¡£3·îËö¤ÇNHK¤òÂà¶É¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Û¥ê¥×¥í½êÂ°¡£Éã¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç3ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¤ò¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢10ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¤ò¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡ÖNHK¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£