¡ÚÁ´Ê¸¡Ûº£ÅÄÈþºù¡Ö½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¤ä¤à¤òÆÀ¤º¡×³ùÁÒ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ±ä´ü¡Ö11¡¦24¡×¤¬ÍèÇ¯½Õ¤Ø
½÷Í¥º£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£11·î24Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£
¡Öº£ÅÄÈþºù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë³ùÁÒ·Ý½Ñ´Û¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¡³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Øº£ÅÄÈþºù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¤ä¤à¤òÆÀ¤º³«ºÅ¤ò±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿¶ÂØ³«ºÅ¤ÎÆüÄø¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯½Õº¢¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢º£ÅÄÈþºù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢È¯É½Á´Ê¸¡£
¡Úº£ÅÄÈþºù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡Û
Ê¿ÁÇ¤è¤êº£ÅÄÈþºù¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö½é¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ú¤Â³¤º£ÅÄÈþºù¤Ø¤Î¤´À¼±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£ÅÄÈþºù¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä»öÌ³¶É