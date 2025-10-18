¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man¡Ù¥¨¥Ô¥½ー¥É8¤Ç°¤ÉôÎ¼Ê¿¡õº´µ×´ÖÂç²ð¤¬´ôÉì¤ÈÀÐÀî¤Ø¡¡°¤Éô¤Ï¡È¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¡É¤ò¸ì¤ë
¡¡Snow Man¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ù¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man - Traveling with Snow Man -¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É8¤¬¡¢ÌÀÆü10·î19Æü16»þ25Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Snow Man¡ÖBOOST¡×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹²òÀâ¡¡³Æ¥á¥ó¥Ðー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¡¢9¿Í¤¬Â·¤¦¡È´°Á´ÈÇ¡É¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¡Ë
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Snow Man¤Î°¤ÉôÎ¼Ê¿¤Èº´µ×´ÖÂç²ð¤Ë²Ã¤¨¡¢¡È10ÈÖÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ðー¡É¤È¤·¤ÆAIÉ÷¥í¥Ü ¥¿¥Ó¥£¤¬´ôÉì¡¢ÀÐÀî¤ò½ä¤ëÎ¹¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£Î¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢°¤Éô¤Èº´µ×´Ö¤¬Ç®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿À¤³¦°ä»º ÇòÀî¶¿¤Ø¡£ÈóÆü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¶½Ê³¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤2¿Í¤ä¡¢À¤³¦°ä»º¸¡Äê¤ò»ý¤Ä°¤Éô¤¬»ý¤ÁÁ°¤ÎÃÎ¼±¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËÆ£ÇîÊ¸¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À¶âÂôºÇ¸Å¤ÎÎÁÄâ¡£¤³¤³¤ÇÌ£¤ï¤¦¡È¥«¥ËÆé¡É¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë2¿Í¤Ï´¶·ã¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½Âå¥¢ー¥È¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ç¤Ï¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÁÇ´é¤ò¸«¤»¤ë°ìËë¤â¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤Ë¤·Ãã²°³¹¤Ç¤Ï¡¢´ÅÇ¼Æ¦¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¡£Î¹¤ÎÅÓÃæ¡¢°¤Éô¤¬¡Ö¸þ¾å¿´¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤ò¸ì¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤È¤Ï¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë