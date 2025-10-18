¡Ö¿²¤ì¤Í¤§¡×¡Ö´¨¤¤¡×¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤Ç100Ç¯¸å¤Þ¤ÇÌ²¤ë¤Ï¤º¤¬¥È¥é¥Ö¥ë!?¥Ð¥«¥¦¥±¤Ç¤¤¤¤¤ÍÂ¿¿ô¡ª¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÄ¹¤¤¤Ê¡Ä100Ç¯¤Ï¡×¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
SF¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡Ö¿Í¹©ÅßÌ²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡×¤Ï¡¢¿ÍÂÎ¤òÄã²¹¾õÂÖ¤ËÊÝ¤ÄÁõÃÖ¤Î¤³¤È¡£±äÌ¿Á¼ÃÖ¤äÂ¡´ïÊÝÂ¸¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¸¦µæ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¸½Âå¤ÎÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤ËÅÁ¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢100Ç¯¸å¤ËÌÜÀÃ¤á¤ë¥«¥×¥»¥ë¤ËÅë¾è¤·¤¿Ä´ºº°÷¤òÉÁ¤¤¤¿¥®¥ã¥°Ì¡²è²È¤¯¤µ¤«¤Ù¤æ¤¦¤Ø¤¤(@bakasakuiheuyu)¤µ¤ó¤¬X(µì¡§Twitter)¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡ÖÉÔÌ²¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡×¤ËÆÉ¼Ô¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½Âå¤ÎÊ¸²½¤ò100Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤Ø»Ä¤¹¤¿¤á¡¢¤¢¤ë¸¦µæ°÷¤¬¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡×¤ËÅë¾è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÁõÃÖ¤Ï¡¢¿ÍÂÎ¤ò½Ö»þ¤ËÎäÅà¤·¡¢Ï·²½¤ò»ß¤á¤¿¤Þ¤ÞÌ¤Íè¤Þ¤ÇÌ²¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¡£¸¦µæ°÷¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¥«¥×¥»¥ë¤Ø¤È¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
ËÜÍè¤Ê¤é1»þ´Ö¤ÇÎäÅà¿çÌ²¾õÂÖ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î²è´üÅª¤ÊÁõÃÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶½Ê³¤Î¤¢¤Þ¤êÄ´ºº°÷¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÎä¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¡¢°Õ¼±¤À¤±¤¬ºã¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊËÜºî¡ÖÉÔÌ²¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡×¤òÀ©ºî¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤Î¤¯¤µ¤«¤Ù¤æ¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼Áý´©¤Î¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼S¤È¤¤¤¦»¨»ï¤Ç¡¢Ëè·î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ8¥Ú¡¼¥¸¤ÎÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤òÉÁ¤¯´ë²è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤¬ºÜ¤Ã¤¿²ó¤¬¡Ø100Ç¯¸å¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÏ¢ÁÛ¤·¤Æ¡ØÌ¤Íè¤Ë¹Ô¤¯ÏÃ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÁ´Á³¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¤ÏÃ¡Ù¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÉÔÌ²¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡×¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¯¤µ¤«¤Ù¤µ¤ó¤Ï¡Ö8¥Ú¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎäÀÅ¤Ê¥¥ã¥é¤¬½ù¡¹¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ°Õ¼±¤·¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤¯¤µ¤«¤Ù¤µ¤ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö²áµî¤ËÉÁ¤¤¤¿ÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤òX(µì¡§Twitter)¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ»ö¤ä¤½¤³¤«¤éËÍ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢º£Ï¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÇò»³¤È»°ÅÄ¤µ¤ó¡Ù¤ò¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¾Ð¤¤¤Î¥Ä¥Ü¤¬¤®¤å¤Ã¡ª¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥®¥ã¥°Ì¡²è¤ò¤¼¤Ò°ìÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤¯¤µ¤«¤Ù¤æ¤¦¤Ø¤¤(@bakasakuiheuyu)
