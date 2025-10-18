¥¹¥Ýー¥Ä¤ä·Ý½Ñ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤é¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¡¡²¬»³¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¤¬½õÀ®¶â
¥¹¥Ýー¥Ä¤ä·Ý½Ñ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢¹ñÆâ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤é¤Ë²¬»³¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¤¬½õÀ®¶â¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¤¬2021Ç¯¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌ´ÃæÊç½¸½õÀ®»ö¶È¡×¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡ÖÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ·×²è¤òÎ©¤Æ¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸5¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢½õÀ®¶â10Ëü±ß¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂ£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¡¦¤ª¤È¤È¤·¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òÏ¢ÇÆ¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿´ßËÜÈþÎï¤µ¤ó¤é¼õ¾Þ¼Ô¤Ïº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¡¡´ßËÜÈþÎï¤µ¤ó¡Ë
¡Ö2026Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ê²¬»³¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¡¡ËöÄ¹°ìÈÏ¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó²¬»³¤Ç¤Î³èÌö¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁ´¹ñ¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
²¬»³¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¤Ïº£¸å¤âÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±©¤Ð¤¿¤¯¼ã¼Ô¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£