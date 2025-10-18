ÆüËÜ¹ñÀÒ¤òÊü´þ¤·¤Æ´Ú¹ñ¹ñÀÒ¤òÁª¤ó¤À¡Ä¥ë¡¼¥Ä¤ÏÆüËÜ¤À¤¬¡È´Ú¹ñ¿Í¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÈÆüËÜ¤ÎÆó½Å¹ñÀÒ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¤òÊü´þ¤·¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÀÒ¤òÁªÂò¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¨¥Ð¡¦¥Ý¥Ô¥¨¥ë¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¡Ö´Ú¹ñ·ÝÇ½¿Í99/100¤ÏÀ°·Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÏËÜÅö¤«
1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¨¥Ð¡¦¥Ý¥Ô¥¨¥ë¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÈÆüËÜ¤ÎÆó½Å¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÀÒ¤òÁªÂò¤·¤¿¡£2005Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ØÎ±³Ø¤·¡¢2006Ç¯¤Ë¤Ï¡ØSUPER JUNIOR¤Î¥Õ¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
ÆÃ¤Ë¡¢´Ú¹ñºß½»¤Î³°¹ñ¿Í½÷À¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ØÈþ½÷¤¿¤Á¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡Ê¥ß¥¹¥À¡Ë¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¡£
2010Ç¯¤Ë¤Ï2ºÐÇ¯²¼¤Î´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¨¥Ð¡¦¥Ý¥Ô¥¨¥ë¤Ïµ¢²½¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¡¢Ìµ»ö¤Ëµ¢²½¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
ÆüËÜ¹ñÀÒ¤òÊü´þ¤·¤Æ´Ú¹ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¤â
Èà½÷¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é´Ú¹ñ¹ñÀÒ¤ËÊÑ¤¨¤¿·ÝÇ½¿Í¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²Î¼ê¤Î¥«¥ó¥Ê¥à¤¬ÍÌ¾¤À¡£
1987Ç¯3·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜÌ¾¤Ï³êÀî¹¯ÃË¤Ç¡¢´Ú¹ñ¿Í¤ÎÊì¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Ä¥«¥ó¥Ê¥à¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖM.I.B¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
Î®Äª¤Ê´Ú¹ñ¸ì¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Èà¤Ï¡¢2019Ç¯10·î¤Ë¤Ï¸µ´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¥¤¡¦¥µ¥ó¥Õ¥¡¤È·ëº§¤·¤¿¡£2¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ë¤Ï¡¢¥¤¡¦¥µ¥ó¥Õ¥¡¤Î¾ã³²¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÆÍ§¤Ç¤â¤¢¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®Ê¿Æà½ï¤¬´Ú¹ñ¸ì¤Ç·ëº§¤ò½Ë¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢ÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥«¥ó¥Ê¥à¤Ï2021Ç¯10·î¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¥«¥ó¥Ê¥à¤¬ÆüËÜ¹ñÀÒ¤òÊü´þ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¥«¥ó¥Ê¥à¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ëµ¢²½»î¸³¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆñ¤·¤¯¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤À¡×¤È¤·¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ë¹²¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£¥«¥ó¥Ê¥à¤Ï¡Ö¤Ï¤¿¤·¤Æ»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤¬º®¤¸¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
»î¸³ÅöÆü¡¢¥«¥ó¥Ê¥à¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¤¡£ÌäÂê¤è¤¯ÆÉ¤ó¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¼õ¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¤È»î¸³¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£»î¸³¸å¡¢¡Ö100¡óÍî¤Á¤½¤¦¤Ç¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¤Î¿Í¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ°Æ¤ÎÄê¡¢ÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÆ±Ç¯12·î13Æü¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ø¤Îµ¢²½»î¸³¹ç³Ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£3²ó¤â¼õ¤±¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¹ç³Ê¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¥«¥ó¥Ê¥à¤Ï2022Ç¯7·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿SBS¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼DNA¥·¥ó¥¬¡¼¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¡¢´Ú¹ñ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÊ¤¬¹ñ²ÈÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñ¤òµ±¤«¤»¤¿¿Í¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤¬É×¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»Íý¤ò¼é¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÊì¿Æ¤â´Ú¹ñ¤Î¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤Ëµ¢²½¤ò·è¿´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ½Ð¿È¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ï¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ£ÅÄ¾®É´¹ç¤äÌðÌî»ÖÊÝ¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤¬¡¢¥¨¥Ð¡¦¥Ý¥Ô¥¨¥ë¤È¥«¥ó¥Ê¥à¤Î¤è¤¦¤Ë´Ú¹ñ¹ñÀÒ¤Þ¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ë¿Í¤Ïµ©Í¤ÊÂ¸ºß¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ëÆüËÜÈÇ¡Ë