Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¶ËÌÜ¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢SNS¾å¤Ë¤³¤Î¤Û¤É¡¢ËÜÊª¤Î¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤ò¤«¤Ö¤»¤¿ÉÓÆþ¤ê¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Î²èÁü¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤È¤Ï¡¢¹á¹Á¼°¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤ÎÊÌÌ¾¤Ç¡¢Ä¹¤¤¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤ÆÃã¤ò¤³¤¹¤³¤È¤«¤é¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Ï¹Åì¾Ê¿¼¥»¥ó»ÔÆâ¤ÎÃã»ÁÄ£¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤ËÉÓ¤Ë¤«¤Ö¤»¤ëÍÑ¤ÎËÜÊª¤Î¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Çä¤ì¹Ô¤¤Ï¹¥Ä´¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²èÁü¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¡ÖÅÇ¤µ¤¤òºÅ¤¹¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤Õ¤¶¤±¤¹¤®¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤¹À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë