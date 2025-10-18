¹ÅçÂç¤Ç¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥È¥Ã¥É»á¤¬¹Ö±é¡¡¥½Ï¢Êø²õ¤Ê¤ÉÍ½¸«¤ÎÎò»Ë¿Í¸ý³Ø¼Ô
¥½Ï¢Êø²õ¤òÍ½¸«¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÎò»Ë¿Í¸ý³Ø¼Ô¡¢¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥È¥Ã¥É»á¤Î¹Ö±é²ñ¤¬¡¢¹Åç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÅçÂç³Ø²â¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹Ö±é²ñ¤Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¤ä¿¦°÷¤Ê¤ÉÌó240¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥È¥Ã¥É»á¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î·ÁÂÖ¤ä¿Í¸ý¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤äÀ¯¼£¤ÎÆ°¤¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÎò»Ë¿Í¸ý³Ø¼Ô¤Ç¡¢¥½Ï¢Êø²õ¤ä¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢ÃÂÀ¸¤Ê¤É¤òÍ½¸«¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
18Æü¤Î¹Ö±é²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¾ðÀª¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤«¤éÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÆüËÜ¤Ï½¡¶µ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÇ§¤á¡¢Ê£¹çÅª¤Ê¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³ËÊÝÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³ËÍÞ»ß¤³¤½¸½¼ÂÅª¤ÊÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÆ»¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú2025Ç¯10·î18Æü¡¡ÊüÁ÷¡Û