¥é¥°¥Ó¡¼¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼¥ó¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢£ÁÂåÉ½¤ËÂçÇÔ¡¡Í£°ì¥È¥é¥¤¤ÎÁáÂç¡¦Ìðºê¤â¸·¤·¤¤É½¾ð
¡¡¡Ö¶¯²½»î¹ç¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼¥ó£·¡Ý£·£±¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢£ÁÂåÉ½¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¼ã¼ê¼çÂÎ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼¥ó¡×¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î²¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆ±¹ñ£ÁÂåÉ½¤ËÂçº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Á°È¾¤Ë£µ¥È¥é¥¤¡¢¸åÈ¾¤â£¶¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É½ª»Ï¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤¿¡£¹¶·â¤â£Æ£ÂÌðºêÍ³¹â¡Ê£²£±¡Ë¡áÁáÂç¡á¤¬Á°È¾¤Ëµó¤²¤¿£±¥È¥é¥¤¤À¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÍ£°ì¤Î¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤¿Ìðºê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÇÔ¤Ë¾Ð´é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥¤¥·¡¼¥ó¤ò¡ÖÁ°¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤¨¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬À®¸ù¤Ç¤¤¿·ë²Ì¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡££°¡Ý£²£¶¤ÈÎ¥¤µ¤ì¤¿Á°È¾£²£²Ê¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢ÆÈÁö¤·¤Æ¥È¥é¥¤¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¥È¥é¥¤¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤¢¤ì¤ÇÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ø¡©¡Ù¤¬»Ä¤ë¡×¤ÈËþÂ¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£Æ£Ì±ü°æ¾Ï¿Î¼ç¾¡Ê¥È¥è¥¿¡Ë¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Ï¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¸å¤Î¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡Ë¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÄÌÍÑ¤·¤¿¤·Å¨¿Ø¤Þ¤Ç¹¶¤á¹þ¤á¤¿¡£¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È²ÝÂê¤È¼ý³Ï¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ï£²£´Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹á¹ÁÂåÉ½¤È¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£²£µÆü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ËÎ×¤à¡£