¿¦Ì³Ãæ¤Ë½Þ¿¦¤·¤¿·Ù»¡¿¦°÷¤é¤òÄÉÅé¤¹¤ë°ÖÎîº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬ÄÉÅé¤Î¼¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö³§ÍÍ¤¬¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿¹â·é¤ÊÀº¿À¤È³Î¸Ç¤¿¤ëÍ¦µ¤¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
°ÖÎîº×¤Ï¡¢¿¦Ì³Ãæ¤Ë»ö·ï¤ä»ö¸Î¤Ê¤É¤Ç»àË´¤·¤¿·Ù»¡¿¦°÷¤ä¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ»àË´¤·¤¿Ì±´Ö¿Í¤òÄÉÅé¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËèÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÂÐ±þÃæ¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Æ½Þ¿¦¤·¤¿»³¸ý¸©·Ù¤Î»³¸ýÄ¾¿Í¤µ¤ó¡ÊÅö»þ29¡Ë¤é·Ù»¡´±2¿Í¤È¡¢Àî¤ÇÅ®¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±µéÀ¸¤òµß½õÃæ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ14ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤é¤¢¤ï¤»¤Æ5¿Í¤ÎÌ¾Êí¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£