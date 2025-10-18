µ¤²¹1¡î¾å¾º¤Ê¤é¡È¥²¥ê¥é¹ë±«¡É¤Ç¤Î¹ß¿åÎÌ7¡óÁý¡¡²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ê½¸Ãæ¹ë±«¤ÎÈï³²³ÈÂç¤Î·üÇ° ¡Ö¹ß¿åÎÌÁý¤òÁ°Äó¤ËÂÐºö¤ò¡×µþÅÔÂç³Ø¤Ê¤É¸¦µæ¥Á¡¼¥à
º£Ç¯¤âÉÑÈ¯¤·¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥²¥ê¥é¹ë±«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µþÅÔÂç³Ø¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¡Öµ¤²¹¤¬1¡î¾å¾º¤¹¤ë¤È¹ß¿åÎÌ¤¬7%Áý¤¨¤ë¡×¤È¤¹¤ë¸¦µæ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µþÅÔÂç³Ø¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥²¥ê¥é¹ë±«¡×¤Ê¤É¤Î¶ËÃ¼¤Ê¹ß¿å¤Èµ¤¸õ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥²¥ê¥é¹ë±«¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ëºÝ¡¢µ¤²¹¤¬1¡î¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¹ß¿åÎÌ¤Ï7%Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âçµ¤¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿å¾øµ¤¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÃÝ¸«Å¯Ìé¶µ¼ø¤Ï¡Ö²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤êÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ì¤Ð¡¢ü¥¥²¥ê¥é¹ë±«ü¥¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¹ß¿åÎÌ¤â¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÅÔÂç³Ø ËÉºÒ¸¦µæ½ê ÃÝ¸«Å¯Ìé¶µ¼ø
¡ÖÎã¤¨¤ÐÄéËÉ¤À¤È¤«¡¢ÇÓ¿åµ¡Ç½¤À¤È¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂç¤Î±«¤òÁÛÄê¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¿»ÜÀß¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é1³ä¤È¤«Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤â¤¦ÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£ÇÓ¿å¤·¤¤ì¤Ê¤¯¤Æ°î¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«¡¢ÄéËÉ¤¬·è²õ¤¹¤ë¤È¤«¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
º£¸å¡¢¹ß¿åÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£