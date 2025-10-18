Èª²¬¡¢4ÂÇº¹2°Ì¤ËÉâ¾å¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÂè3Æü
¡¡¡Ú³¤Æî¡Ê´Ú¹ñÆîÀ¾Éô¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎBMW½÷»ÒÁª¼ê¸¢Âè3Æü¤Ï18Æü¡¢´Ú¹ñÆîÀ¾Éô¡¦³¤Æî¤Î¥Ñ¥¤¥ó¥Ó¡¼¥Á¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢5°Ì¤«¤é½Ð¤¿Èª²¬Æà¼Ó¤¬69¤È¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¡¢ÄÌ»»15¥¢¥ó¥À¡¼¤Î201¤Ç¼ó°Ì¤È4ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£ÃÝÅÄÎï±û¤Ï72¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢13¥¢¥ó¥À¡¼¤Î4°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¾¡¤ß¤Ê¤ß¤ÏÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤Î21°Ì¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÇÏ¾ìºé´õ¤Ï7¥¢¥ó¥À¡¼¤Î29°Ì¤Ë¸åÂà¡£´ä°æÀéÎç¤Ï36°Ì¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï43°Ì¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¤Ï52°Ì¡¢´ä°æÌÀ°¦¤Ï74°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶âÀ¤¥è¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬19¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤Ã¤¿¡£