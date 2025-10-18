ÃçÌîÂÀ²ì¡¡10Âå¤Îº¢¤«¤éÃÎ¤ë¿ÆÍ§¤Î½÷Í¥¡¡Å°Ìë¤Ç¡ÖÅíÅ´¡×¤ò¤ä¤Ã¤¿Ãç¡ÖÄ«Êý¡¢Áë³«¤±¤Æ¡¢Ä«Æü¤ò¸«¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡ÖÅíÂÀÏºÅÅÅ´¡×¤òÅ°Ìë¤Ç¤ä¤Ã¤¿ÃçÎÉ¤·¤Ê½÷Í¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï½÷Í¥¤Î²ÆÈÁ¡£MC¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤Ï²ÆÈÁ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ10Âå¤Îº¢¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤À¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¡¡ÃçÌî¤Ï²ÆÈÁ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö»þ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÈÀ¨¤¯¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ç¡¢·ë¹½¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤ì¤Ë¡¢²ÆÈÁ¤â¡Ö¤¢¤¢¡¢²ÆÈÁ¤Îº¿¹ñ»þÂå¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÂÀ²ì¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Î»þ¤¬¡£¡ÊÊÁËÜ¡Ë»þÀ¸·¯¤È¤«¡¢ÂÀ²ì¤È¤«¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»þ´ü¡£¡Êº¿¹ñ»þÂå¤Ï¡Ë20ÂåÁ°È¾¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÈâ¤¬³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö½ù¡¹¤Ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²ÆÈÁ¡£Æ£¥öÃ«¤¬¡Ö³«¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¤³¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÂÀ²ì·¯¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£Å°Ìë¤ÇÅíÅ´¤ä¤Ã¤¿»þ¡£Å°Ìë¤ÇÅíÅ´¤ä¤Ã¤Æ¡¢Ä«Êý¡¢Áë³«¤±¤Æ¡¢Ä«Æü¤ò¸«¤¿¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢²ÆÈÁ¤â¡Ö¤¢¤¢¡¢¤ä¤Ã¤¿¡ª¤Ç¤â¤½¤Î»þ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£¥öÃ«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÀ²ì¤Ï¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÅíÅ´¤ÎÃæ¤Ç¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡Ë¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£·ë¹½ÇòÇ®¤·¤Æ¡¢´¶¾ð¤¬½Ð¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤ì¤Ç¥Ñ¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³«¤±¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç2¿Í¤ÇÄ«Æü¤ò¸«¤¿¡£²ÆÈÁ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤è¤êÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢²ÆÈÁ¤â¡Ö2¿Í¤ÇÄ«Æü¤ò¸«¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£À¨¤¤¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤³¤«ÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ë»þ¤«¤éÀ¨¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£