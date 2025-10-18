ÂçÃ«¤Î°Û¼¡¸µ3È¯10K¡¢Å¨·³OBº¸ÏÓ¤¬Ï³¤é¤·¤¿ºÇÂçµé¤ÎÀä»¿¡ÖPSºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¡×
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ò5-1¤ÇÀ©¤·¡¢4Ï¢¾¡¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH·óÅê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï6²ó0/3¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤È°Û¼¡¸µ¤ÎÂç³èÌö¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¤âÂçÃ«¤Ë¶Ã¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï½é²ó¡¢Åê¼ê¤È¤·¤ÆÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¤½¤³¤«¤é3¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤ÇÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ç±¦Íã¤ØÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¡¢4²ó2»à¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤â±¦Íã¤Ø¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£7²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÃæ·øº¸¤Ø3ËÜÌÜ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÂÇ·âÉÔ¿¶¤ò¿¶¤êÊ§¤¦Âç³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î³èÌö¤Ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¡¦CC.¥µ¥Ð¥·¥¢»á¤¬Àä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¶ÉÌÌ¤ÇÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¡×¤ÈºÇÂçµé¤Ë¾Î»¿¤·¤¿¡£¥µ¥Ð¥·¥¢»á¤Ï¼ç¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¡Ê¸½¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ë¤ä¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢2008Ç¯¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç3¤«·î¤À¤±¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ËºßÀÒ¡£11¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.65¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡¢Åê¤²¤Æ¤â6²ó0/3¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¡£ÅêÂÇ¤Ç°Û¼¡¸µ¤Î³èÌö¤òÈäÏª¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë