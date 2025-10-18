¡Ú ¶¿¤Ò¤í¤ß ¡Û70ºÐµÇ°¸ø±é³«ºÅ ¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â¡¡¡È±¿Å¾ÌÈµö¹¹¿·¤Î¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡É
²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Î18Æü¡¢70ºÐµÇ°¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖHiromi Go at Nippon Budokan 2025 ¡ÈTHE GREATEST 70 SONGS¡É¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢³«±éÁ°²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
【 郷ひろみ 】70歳登壇公演開催 見た目とのギャップも 「運転免許更新の高齢者講習受けていました」
¸Å´õ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿»ç¤Îº¹¤·¿§¤ò»È¤Ã¤¿Á´¿ÈÇò¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢²ñ¸«¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿¶¿¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦ÊóÆ»¿Ø¤é¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£(³§¤µ¤ó)ÈþÀ¼¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤éÉðÆ»´Û¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤À¤±¤É¸«½¬¤ï¤Ê¤¤ã¡É¤È¾Ð´é¤Ç¤ª¤É¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¸Å´õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2Æü´Ö¤Ç70¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆâÍÆ¤Ë¡È¤Ý¤í¤Ã¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö70ºÐ70¶Ê²Î¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤âËÜÅö¤Ë¤Í¡£¸ÍÏÇ¤¤¤Ï°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤â¤¦¤½¤Î»ö¤Ç°ìÇÕ¤Ç¡É¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¸ø±é¤Ç¤Ï¿·¶Ê¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖALL MY LOVE¡×¤â½éÈäÏª¡£¡ÈËÍ¤À¤±¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¡¢Â¿¤¯¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æº£Æü¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Î»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¡¢À¸¤Êý¤òºî»ì¤Î¤¤¤·¤ï¤¿¤ê¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤¹¤è¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¶¿¤µ¤ó¤Ë°Ý»ý¤ÎÈë·í¤òÊ¹¤¯¤È¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ÏÆÃ¤Ë¡É ¡È¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÁ°¤È¤«¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï½µ¤Ë3²ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤º¤Ã¤È40Ç¯´Ö¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤ÆËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Èµ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð¤³¤ì¤Ï¶¿¤Ò¤í¤ß¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£±¿Æ°¤âÊÌ¤Ë¶¿¤Ò¤í¤ß¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤Î±äÄ¹¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¾ï¤ËÀµÄ¾¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ä¤½¤ì¤¬¶¿¤Ò¤í¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¤Ã¤È¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¶¿¤µ¤ó¡¢ºÇ¶á¼«¿È¤ÎÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¡ÈÌÈµö¹¹¿·¤ÎÄÌÃÎ¤¬Íè¤Æ¡Ö¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¡×¤ò¼õ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡È¹Ö½¬¤ÎÀèÀ¸¤ËË«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤é¤ºº£Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¿µ½Å¤Ë¿µ½Å¤Ë¡¢¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡É¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿º£¸å¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡È¤ó¡¼¡Ä¤±¤ó¶Ì¤«¤Ê¡©¡É¤È¡¢¤ª¤Á¤ã¤á¤Ë¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡È¾éÃÌ¤Ç¤¹¤è¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤Ç¤â¤È¤Ë¤«¤¯¡¢³§¤µ¤ó¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¶¿¤Ò¤í¤ß¤ò¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤¬ËÍ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û