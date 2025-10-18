ËÉÈÈ¥¢¥×¥ê¤Çº¾µ½¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¡¹ñºÝÅÅÏÃÂ¿¤¯¡¢·Ù»ëÄ£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï18Æü¡¢Æ±Ä£¤ÎËÉÈÈ¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¡×¤ÎÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¡Ë¤Î¹¾ì¤Ç³«¤¤¤¿¡£ÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢12·î¤Ë¹ñºÝÅÅÏÃ¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤Ç»²²Ã¤·¤¿¿Íµ¤»ÒÌò¤Î±ÊÈøÍ®Çµ¤µ¤ó¡Ê9¡Ë¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿´ÑµÒ¤Ë¡Ö¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯1¡Á8·îËö¤ËÆ±Ä£¤¬Ç§ÃÎ¤·¤¿¡¢º¾µ½ÌÜÅª¤Ç»ñ»º¾õ¶·¤Ê¤É¤òÅÅÏÃ¤Ç¿Ò¤Í¤ë¡Ö¥¢¥ÝÅÅ¡×¤ÎÌó8³ä¤Ç¹ñºÝÅÅÏÃ¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ä¥«¥Ê¥À¤Î¼±ÊÌÈÖ¹æ¡Ö¡Ü1¡×¤ä±Ñ¹ñ¤Î¡Ö¡Ü44¡×¤Ê¤É¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÈÖ¹æ¤¬Â¿¤¤¡£