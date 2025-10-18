ÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é3ÆüÌÜ ¡ÖÂÎ½Å¤Ï²¿¥¥í¡©¡×»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÎÏ»Î¤¿¤Á¤È¸òÎ®¡¡»Í¸Ô¤ä¸Ô³ä¤ê¤Ê¤ÉÂÎ¸³
¥í¥ó¥É¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤ëÂçÁêËÐ¸ø±é¡£¸½ÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÎÏ»Î¤ÈÁêËÐ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿17Æü¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²ñ¾ì¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¤òË¬¤ì¡¢ÎÏ»Î¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶½Ê³¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤â¡Ä
¡ÖÂÎ½Å¤Ï²¿¥¥í¡©¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÎÏ»Î¤Ë¤è¤ë»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢»Í¸Ô¤ä¸Ô³ä¤ê¤Ê¤ÉÁêËÐ¤Î´ðËÜ¤ÎÆ°¤¤òÂÎ¸³¤·¡¢¼èÁÈ¤Ë¤âÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ï19Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£