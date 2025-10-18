¡Ú¿À¸Í¡¦Ä¹ÅÄ¡Û³°ÍèÀ¸ÊªÅ¸¼¨¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¡Øº«Ãî¼¼¡Ù¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¡Ö´¶¤¸¡¦ÃÎ¤ê¡¦¹Í¤¨¤ë¡×¾ì¤È¤·¤ÆÂÎ¸³·¿Å¸¼¨
¡¡8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ë³°ÍèÀ¸ÊªÅ¸¼¨¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¿·¤¿¤Ë¡Öº«Ãî¼¼¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£º«Ãî¼¼¤Ç¤Ï¡¢³°Íèº«Ãî¡¦±ÒÀ¸º«Ãî¤Ê¤É¤ÎÀ¸ÂÎ¤äÉ¸ËÜ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢ÉáÃÊÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤¼ïÎà¤â´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°ÍèÀ¸ÊªÅ¸¼¨¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢2022¡ÊÎáÏÂ4¡ËÇ¯8·î¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¸øÅª»ÜÀß¤Ç¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¤òÌÜÅª¤Ë¡¢³°ÍèÀ¸Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´¶¤¸¡¦ÃÎ¤ê¡¦¹Í¤¨¤ë¡×¾ì¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÜÀß¤ÏÄ¹ÅÄ¶è´£ÁôÅç¡Ê¤«¤ë¤â¤¸¤Þ¡Ë¤Î´£ÁôÅç¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Ë¤¢¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¡¢ÀìÌç°÷¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÅ¸¼¨¤ò¸«³Ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÜÀßÆâ¤Ï¡ÖÅ¸¼¨¥Û¡¼¥ë¡×¡ÖÀ¸Êª»ô°éÅï¡×¡Öº«Ãî¼¼¡×¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¸¼¨¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤ä¥Ì¡¼¥È¥ê¥¢¤Î¤Ï¤¯À½¤äÉ¸ËÜ¤òÅ¸¼¨¡£À¸Êª»ô°éÅï¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥¹¤ä¥¢¥«¥ß¥ß¥¬¥á¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º«Ãî¼¼¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¥´¥¥Ö¥ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³°Íèº«Ãî¤ä±ÒÀ¸º«Ãî¤ÎÀ¸ÂÎ¡¦É¸ËÜ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö³°ÍèÀ¸Êª¡×¤È¤Ï¡¢ËÜÍè¤½¤ÎÃÏ°è¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿À¸Êª¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï2000¼ïÎà°Ê¾å¤Î³°ÍèÀ¸Êª¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿°¤¯ÄêÃå¤¹¤ë¤ÈºßÍèÀ¸Êª¤äÇÀºîÊª¤ËÈï³²¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³°ÍèÀ¸Êª¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿¨¤é¤º¤Ë¿À¸Í»Ô¤ÎLINEÄÌÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ÎÊó¹ð¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆÃÄê³°ÍèÀ¸Êª¤Î¥«¥ß¥¥ê¥à¥·¤ä¥Ê¥¬¥¨¥Ä¥ë¥Î¥²¥¤¥È¥¦¤Ê¤É¤Ï¡ÖÉ¬¤ºÄÌÊó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿À¸Í»Ô¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¸¼¨¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï´°Á´Í½ÌóÀ©¤Ç¡¢Æþ¾ìÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡£¸áÁ°¤È¸á¸å¤Î2ÉôÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢15Ì¾°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎ¤ÏÊ¿Æü¤Ç¤â¸«³Ø¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¿À¸Í»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö³°ÍèÀ¸Êª¤ÎÌäÂê¤äÀ¸¤Êª¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¡¢¸«¤Æ¿¨¤ì¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¿À¸Í¡Ù¤è¤ê