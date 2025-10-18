¡Ö¤Ü¤í¤Ü¤í¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¢ª¡Ú3COINS¡Û¤ÇÂ´¶È¡ª ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Çº¤ß¤â²ò¾Ã♡¡Ö¤ª¤¹¤¹¤áÉÊ¡×
¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤¬¤Ü¤í¤Ü¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä¡Ä¡£¿·Ä´¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¼«Î©¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥°¤äÆ©¤±¤Ë¤¯¤¤¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´ò¤·¤¤¹©É×¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¥µ¥¤¥º¤Ç¼ýÇ¼ÎÏ¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¡¢Çã¤¤½Ð¤·¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤«¤â¡£
¼«Î©¤·¤Æ¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç¤â¿©ºà¤òÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°
¡Ú3COINS¡Û¡ÖÊÝÎä¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸ÍÑÇã¤¤Êª¥Ð¥Ã¥°¡×\1,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÃæ¿ÄÆþ¤ê¤Ç¼«Î©¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÊÝÎäµ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¥Ð¥Ã¥°¡£¼«Î©¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ë³«¸ýÉô¤âÂç¤¤¯³«¤¯¤Î¤Ç¡¢ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤º¤é¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶ÒÃå¥¿¥¤¥×¤Ç¾å¤ò¥¥å¥Ã¤È¹Ê¤ì¤Æ¡¢Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀÞ¤ê¾ö¤ó¤Ç¥´¥à¥Ð¥ó¥É¤ÇÎ±¤á¤Æ¤ª¤±¤Þ¤¹¡£¥Í¥¤¥Óー¤È¥¢¥¤¥Ü¥êー¤Î2¿§Å¸³«¡£
²ÙÊª¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤ê±£¤»¤ë¡ª ¶ÒÃå·¿¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¶ÒÃå·¿ÌÜ±£¤·¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×\880¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
12¥íー¥ë¤Î¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÆþ¤ë¡¢¶ÒÃå·¿¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÆ©¤±¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢²ÙÊª¤¬Æ©¤±¤ë¿´ÇÛ¤Ê¤¯»ý¤ÁÊâ¤±¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥´¥à¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀÞ¤ê¾ö¤ó¤Ç»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£
writer¡§Emika.M