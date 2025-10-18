¡Ú¹õÎò»Ë¡Û¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆþ¼Ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê´À¡Ë¡×¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×Âè°ì»ÖË¾²ñ¼Ò¤ÎÌÌÀÜ¤Ç¡ØÆ¨¤²µ¢¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ù
Å¾¿¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¿ÍA»Ò¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Âè°ì»ÖË¾¤Î²ñ¼Ò¤ÎÌÌÀÜ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
Âè°ì»ÖË¾¤Î²ñ¼Ò¤ÎÌÌÀÜ¤ÇÆ¨¤²µ¢¤Ã¤¿
¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»öÊÌ¤Î´ë¶È¤ÇÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯8·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§Â¿´î
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Âç¾ë¥µ¥é
¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦½¸µÒ¡¦±¿±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¡¢¥é¥¤¥¿ー»ö¶È¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£¸½ºß¤â²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô·ó¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£»ö¶È¤òµ¯¤³¤·¡¢·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à·Ð¸³¤«¤é½÷À¥êー¥Àー¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤ê¡¢Îø°¦¤ä·ëº§¤ËÇº¤á¤ëÂ¿¤¯¤Î½÷À¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢ÆÉ¼Ô¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¥â¥Ã¥Èー¡£